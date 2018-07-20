Интерьер недели: квартира в доходном доме

Если вы любите сдержанную старину, классические формы и абсолютный покой, то эта квартира наверняка завоюет ваше сердце.

Образование: Наталья — МГЮА, РГГУ (история искусств), школа «Детали».

www.partnerproject.ru — Квартиру в доходном доме начала века мы делали для себя. Сам дом давно привлекал наше внимание уникальностью лепнины на фасадах. А когда пришли смотреть квартиру, сразу поняли — наша. Нам повезло, что внутри сохранились столетние полы, двери и лепнина. Это и легло в основу всей концепции. Мы решили, что интерьер должен выглядеть так, как будто здесь жили несколько поколений одной семьи и от каждого времени что-то осталось и продолжает гармонично существовать вместе. При этом квартира должна не быть похожей на антикварный салон, а выглядеть легко и современно. Кроме того, у нас большая коллекция современного искусства, которая тоже должна была разместиться в квартире.

Планировку пришлось восстанавливать. Удалось разыскать исторический план квартиры, которого мы и придерживались. В советские годы лестничные площадки чёрной лестницы присоединили к квартирам и оборудовали там ванные. Поэтому в квартире изначально были две «мокрые точки», в которых отлично разместились два полноценных санузла. Много времени и сил заняла реставрация пола и дверей. Столетний дубовый паркет сохранил все «следы бытования». Чтобы создать однородную поверхность, реставраторы подкрашивали его вручную.

Перед отделкой санузлов и кухни мы посмотрели много подобных помещений, сохранившихся с начала XX века. Хотелось, чтобы эти помещения тоже выглядели пришедшими из того времени. Помогла португальская плитка TopCer и английская сантехника Imperial. Кухню с классическим фасадом цвета слоновой кости нашли у российского производителя «Стильные кухни». А ретрохолодильник Rosenlew занимает отдельный почётный угол.

От предыдущих владельцев остались витражные фрамуги над дверями из муранского стекла. Мы сохранили их, а цвет стёкол дал основу для цветового решения декора — обивки мебели и портьер. Мы использовали бархат и шёлк — ткани, популярные в интерьерах начала века. Подходящие цвета нашли у Houles, там же заказали латунные карнизы и держатели для портьер. Выключатели с тумблерами подобрали у французской компании Meljac. Мебель долго не выбирали. Некоторые коллекционные предметы приехали из предыдущей квартиры. Что-то нашли у антикваров и привезли из путешествий.

Золотой комод Diamond Chest by Barbara Barry и кресла от Baker поселились в малой гостиной. Под картиной Георгия Пузенкова — расписанный вручную консольный стол Alfonso Marina Ebanista. Русская люстра в стиле модерн привезена из антикварного салона Санкт-Петербурга.

Библиотека: антикварное зеркало и светильники куплены на блошином рынке. Диван — Baker. Лампа — Chehoma. На стене — работы Богдана Мамонова.

Гостиная: стол, стулья и комод с элементами маркетри, резьбой и латунным декором 20-х годов XX века привезены из Лиона. Над столом — диптих Богдана Мамонова. Русская люстра в стиле модерн — из Санкт-Петербурга. Реставраторы приложили немало усилий, чтоб вернуть её к жизни. Кофейный столик — Calista от Collection Pierre. Кресла — Ensemble London. Настольные бронзовые лампы — Jean Louis Deniot. На комоде — лампы из Индонезии. Над ними — панно из бисера и полудрагоценных камней от Ольги Солдатовой . Над диваном — работа Георгия Пузенкова.

Спальня: английские лампы — Artemis design, кровать — Vinoti living by Halistya.

Прихожая: антикварная софа «Летучая мышь» создана венским дизайнером Йозефом Хоффманом для одноимённого кабаре. Вешалка — Eichholtz. Зеркало — Pomax. Стул — Masters Филипп Старк совместно с Юджени Квитллетом Kartel.

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