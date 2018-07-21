Герой INMYROOM: как оформили трешку за 8 недель

Перед Еленой и Ярославом Лошкиными стояла непростая задача: обустроить маленькую трешку всего за 8 недель и уложиться в скромный бюджет. Времени было мало, поэтому мебель и материалы выбирали из наличия — заказывать не было ни возможности, ни желания. В итоге получился легкий интерьер, в котором нет ничего лишнего — убедитесь сами!

Квартиру в ЖК «Варшавское шоссе 141» ребята купили прошлой осенью — маленькая трешка идеально подошла для семьи с ребенком. Для четырехлетней Алисы обустроили светлую детскую, для себя — яркую спальню.

Перепланировку в квартире делать не стали. Большую гостиную отделили аркой — так ребятам удалось выделить зону кухни-столовой, где они собираются всей семьей.

Для отделки выбрали спокойную цветовую гамму — однотонные и геометрические обои молочных оттенков. А чтобы увеличить и объединить пространство, во всех комнатах положили единое напольное покрытие — светлую паркетную доску.

В спальне и ванной комнате ребята не побоялись использовать глубокие оттенки. «Спальня — единственная комната, которую я позволила себе сделать яркой», — делится Елена. Темно-зеленая акцентная стена, декор и текстиль действительно контрастируют со спокойной гостиной и детской — такое сочетание смотрится свежо и необычно.

«Ванная — одно из любимых мест в доме. Мы долго выбирали акцентную плитку для душевой зоны, и муж называл ее не иначе, как «эта черная плитка». Кроме меня мало кто видел в ней бирюзовые тона», — рассказывает Елена.

Легкий и светлый интерьер ванной подчеркнули мебель и декор с минималистичным дизайном — зеркало ИКЕА вписалось сюда идеально. А рядом — незаменимая вещь для семьи с ребенком, компактный электрический водонагреватель ABS Velis Evo Wi-Fi Ariston. Он сам подогревает воду нужной температуры и к нужному времени. А еще им легко управлять со смартфона.

Поскольку площадь квартиры небольшая, ребята тщательно продумали системы хранения. На кухне встал компактный линейный гарнитур (всего 2,95 м) с лаконичными фасадами до потолка — здесь легко спрятать кухонную утварь.

В спальне поставили зеркальный шкаф ИКЕА — так маленькая комната визуально увеличилась и стала светлее. А кровать с внутренними ящиками решила проблему хранения постельного белья.

Сезонные и габаритные вещи разместили в кладовой — ее удалось обустроить, слегка уменьшив детскую. Здесь же организовали хранение хозяйственных принадлежностей и поставили стиральную машину.

К мебели у ребят тоже были свои требования. «В магазине далеко не всегда можно найти то, что нужно, поэтому кровать для Алисы мы изготовили на заказ, — рассказывает Елена. — И, кстати, мы совсем не планировали оформлять все в скандинавском стиле — просто выбирали то, что нравится».

«Раньше у нас была небольшая мастерская — мы создавали декор и изделия из картона для детских. Возможно, поэтому было так легко подобрать всякие мелочи», — улыбается Елена.

Квартира получилась очень лаконичной, с минимумом деталей — но это именно тот эффект, которого добивались ребята. Такой интерьер легко изменить со временем, сделать перестановку или добавить недостающие детали.

Холл Отделка: обои, BorasTapeter Напольное покрытие: керамогранит, Rondine Woodie Chevron Мебель: комод, ИКЕА Освещение: ИКЕА

Гостиная Отделка: обои, BorasTapeter Напольное покрытие: паркетная доска, Galathea Мебель: столик, Visby; консоль, ИКЕА Ковер: ИКЕА Текстиль: ИКЕА Техника: LG Спальня Отделка: обои, BorasTapeter Напольное покрытие: паркетная доска, Galathea Мебель: ИКЕА, La Redoute Interieurs Текстиль: H&M Home, ИКЕА Освещение: Star Trading

Детская Отделка: обои, BorasTapeter Напольное покрытие: паркетная доска, Galathea Мебель: комод, шкаф, ИКЕА; кровать, на заказ Ковер: H&M Home Текстиль: ИКЕА, H&M Home

Кухня Отделка: плитка, Equipe Kite; обои, BorasTapeter Напольное покрытие: паркетная доска, Galathea Мебель: ИКЕА, Stokke, La Redoute Interieurs Гарнитур: «Дятьково» Бытовая техника: Bosch Смесители: OMOIKIRI Освещение: La Redoute Interieurs

Ванная комната Отделка: плитка, Marca Corona Напольное покрытие: керамогранит, Rondine Woodie Chevron Мебель: AM.PM Гарнитур: зеркало, ИКЕА Ванная, санфаянс: AM.PM Бытовая техника: водонагреватель, Ariston Смесители: Grohe Eurostyle

Хотите, чтобы ваш проект был опубликован на INMYROOM? Присылайте фотографии / 3D-визуализации на wow@inmyroom.ru