9 распространенных ошибок при ремонте ванной комнаты

Вместе с экспертами OBI делимся профессиональными советами и рассказываем, чего ни в коем случае нельзя делать при ремонте ванной.

Всегда покупайте материалы с небольшим запасом: на 10—15% больше от общего объема. Если в процессе ремонта разобьют плитку или вам не хватит краски, не придется тратить время на поиски того же материала.

А если материал останется — его можно вернуть. Например, в гипермаркетах OBI предлагают услугу расширенного возврата. Товар можно вернуть в любой ближайший магазин в течение 101 дня. А для членов Клуба OBI — в срок до 120 дней.

Можно купить недорогую краску или плитку, но экономить сантехнике нельзя.

Например, участница нашей рубрики «Герой INMYROOM» Карина Гришкина жалеет, что сэкономила на смесителе с термостатом в ванной комнате. Думали, что в нем не будет необходимости — но после начались «скачки» давления воды и, соответственно, температуры. С маленьким ребенком это очень мешает — термостат бы исправил положение.

Дешевые трубы, даже новые, могут быстро дать протечку. Потом вам придется платить трижды: за новые трубы, ремонт себе и соседям, если вы их затопили.

Важно сделать качественную вентиляцию, ведь в ванной комнате всегда повышена влажность. Если сэкономить, придется долго бороться с плесенью. Эксперты рекомендуют поставить автоматический датчик влажности: его монтируют в воздуховод вместе с вентилятором. Он включится сам, как только уровень влажности повысится.

Обязательно сделайте гидроизоляцию, если не хотите тратить деньги на ремонт у соседей.

Профи рекомендуют класть гидроизолирующий материал по всему полу с заходом на стены на 10—15 см. И не забудьте изолировать углы. В зависимости от выбранного материала понадобится 2—3 слоя.

В ванной должна быть влагозащитная электрика — она убережет от коротких замыканий. Эксперты всегда учитывают показатель IP — степень влагозащищенности светильников. Выбирайте электрику с показателем IP 44 и больше, и обязательно розетки с крышкой.

Частая ошибка — повесить один большой источник света посередине потолка. Тогда углы останутся темными, а пространство будет казаться меньше и более тесным, чем есть на самом деле.

Наши дизайнеры делают сразу несколько сценариев освещения. Точечный общий свет — например, с помощью встроенных спотов, подсветку зеркала и отдельный свет над ванной и унитазом, если санузел совмещенный.

Недостаток систем хранения заметен уже после ремонта — не хватает места, чтобы спрятать полотенца, бытовую химию, косметику. Приходится портить интерьер ванной разноцветными баночками и бутылками.

Эксперты строительной фирмы «Хорошо» советуют спланировать системы хранения заранее. Например, сделать встроенные шкафы. Если построить их на этапе ремонта из строительных материалов, получится дешевле и даже быстрее, чем заказывать мебель после окончания работ.

Придется искать тумбы и раковину специально под готовые выводы электрики и водоснабжения. Но, например, участнице нашей рубрики «Герой INMYROOM» Анне Петуниной не удалось найти подходящую мебель, приходится терпеть неудобства.

«Когда мы планировали ванную, выбрали один комод, а по итогам поняли, что он слишком громоздкий и заменили его на другой, поменьше. Но выводы для розеток уже не стали переделывать — сейчас они не примыкают к раковине, а находятся на 15 см дальше, что смотрится странно. Важно сразу выбрать тумбу под раковину и тщательно спланировать выводы», — рассказала Анна.

На обложке: дизайн-проект Ольги Буравковой и Анны Доброковской.