8 идей для зоны отдыха на загородном участке

Собрали интересные и необычные решения, которые пригодятся в обустройстве места для отдыха на свежем воздухе в саду, на террасе или веранде.

Ландшафтные дизайнеры нередко обращаются за вдохновением к атмосфере живописных городов или стран. Среди самых популярных — Марокко, Стокгольм и Париж.

Для террасы на французский манер понадобится маленький круглый столик, венские стулья, цветы в горшках и навес-маркиза — как в типичном парижском кафе.

Стокгольмский вариант — деревянный пол, белая с серым цветовая палитра мебели, плетеные аксессуары и гирлянда светильников по периметру.

Керамогранит с активным орнаментом вместо привычного деревянного настила навеет мысли о Средиземноморье и добавит красок экстерьеру, что точно не будет лишним. Выбирайте керамогранит с матовой или полуглянцевой поверхностью чтобы не подскользнуться в мокрую погоду.

Навесную конструкцию из перекладин или перголу можно пристроить к одной из стен дома или установить в глубине сада. Увейте перголу виноградом, расставьте внутри садовую мебель и декор — получится пышный живой навес вроде тех, которыми вдохновляются в Pinterest.

Задействовать яркие маркизы, шторы, подушки, валики и пледы в дизайне садового участка — уже полдела в оформлении террасы или беседки мечты.

Интерьерные ткани оставьте для гостиной или спальни: на открытом воздухе понадобятся материалы с пометкой «outdoor» на этикетке. Такие ткани пропитываются специальными антигрибковыми и водоотталкивающими составами, они прочнее и не выгорают на солнце.

Чтобы создать настроение летних каникул, установите качели, гамак, подвесные кресла или кашпо с цветами — все, что висит и безмятежно покачивается. Лаунж-атмосфера появится незамедлительно.

Смотрите шире. Помимо мегапопулярных плетеных моделей из лозы и ротанга есть и другие классные варианты — мебель из пластика, металла, дерева.

Свежий тренд — терраса, максимально приближенная к жилому пространству, с удобными креслами и стульями, больше напоминающими те, что мы обычно присматриваем в гостиные или столовые.

Даже если ваш загородный участок утопает в растениях, суккуленты, модные папоротниковые или яркие цветочные композиции в горшках или кашпо точно не будут лишними.

Возьмите за привычку стелить ковер на террасу или веранду во время завтраков или обедов на открытом воздухе — это добавит открытой территории домашнего уюта и поможет зонировать пространство.

В выборе подходящих моделей ориентируйтесь на практичные безворсовые ковры-циновки.