Как предотвратить плесень в доме и что делать, если она уже появилась? 

Плесень в доме может появиться на любой органической поверхности, подверженной воздействию влаги, в помещениях с плохой вентиляцией и без прямого солнечного света.
Ее небольшое количество сразу не навредит, но если с плесенью не бороться, она будет распространяться и в итоге станет чрезвычайно опасной. Вплоть до того, что у некоторых людей может развиться аллергическая реакция.
Как предотвратить появление плесени?
— Установите осушитель воздуха, который удалит избыток влаги из воздуха
— Не храните постельное белье, книги и мебель в сыром подвале
— Всегда оставляйте открытой дверь в ванную комнату, чтобы вывести влагу. Линии затирки между плиткой лучше герметизировать каждый год: так вы сохраните ванну водонепроницаемой
Слишком поздно?
Вот несколько важных нюансов в борьбе с плесенью
Душевая занавеска
Часто плесень появляется именно здесь. Но это можно предотвратить, если регулярно стирать занавеску в машинке. Установите самую высокую температуру воды и положите в барабан два-три банных полотенца для дополнительной очистки. Затем тщательно высушите занавеску.
За тканевыми занавесками лучше ухаживать в соответствии с инструкцией на этикетке.
Ванная комната
Если плесень появилась на стенах в ванной, можете попробовать это средство. Смешайте три четверти стакана хлорного отбеливателя с 3,5 литрами воды. Наденьте резиновые перчатки и средство защиты для глаз. Оттирать плесень лучше жесткой кистью, при этом нужно следить, чтобы смесь не попала на другие поверхности. Через несколько минут после нанесения хорошо промойте участок водой и тщательно вытрите.
Ткань
Мокрое полотенце или влажная футболка случайно оказались забытыми в углу ванной, и вот уже на них появились споры плесени. Для начала высушите вещь на солнце и попробуйте оттереть плесень жесткой кистью. Затем постирайте ткань с хлорным отбеливателем, тщательно прополощите.
Матрасы или мягкая мебель
Для начала тщательно пропылесосьте поверхность, и сразу же очистите пылесос, чтобы при следующей уборке споры плесени не распространились в воздухе. Затем протрите матрас или диван тряпкой, смоченной в спиртовом растворе (1 стакан спирта на 1 стакан теплой воды). Протрите поверхность влажной губкой и поставьте сушиться на солнце.
Но если даже после чистки мебель сохраняет затхлый запах или пятна плесени, от нее придется избавиться.
Окрашенные стены
Поможет раствор: три четверти стакана отбеливателя на 3,5 л воды. Наносите его мягкой щеткой в резиновых перчатках. Подождите 15 минут, затем промойти участок водой. Тщательно просушите вентилятором в течение полутора часов. Старые книги
Просушите страницы на свежем воздухе в солнечный день минимум три часа. Затем протрите страницы сначала сухой тряпкой, а затем мягкой салфеткой, смоченной в растворе хлорного отбеливателя и воды (в соотношении 1:4). Повторите при необходимости.
Затем нужно снова дать книге просохнуть на воздухе. Для ускорения процесса можно использовать кукурузный крахмал или пищевую соду — они хорошо поглощают остаток влаги.
Источник: goodhousekeeping.com