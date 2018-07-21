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Western Union: 6 вещей в ковбойском стиле
Harper’s Bazaar
1 час назад
Женский форум
Фото:
Harper’s Bazaar
Современные героини вестернов используют свое оружие — украшенные бахромой сумки, высокие сапоги с клепками и прочие вещи в ковбойском стиле — исключительно в мирных целях.
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