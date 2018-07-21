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12 беседок с мангалом, которые вам понравятся
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12 беседок с мангалом, которые вам понравятся 

Roomble.com 2 часа назад
Фото: Roomble.com
Летняя кухня, как и беседка, принесёт множество хлопот. Но если совместить обе эти зоны, вам потребуется гораздо меньше времени и средств на их возведение. Например, сэкономить можно на фундаменте и кровле, которые будут общими. Коммуникации придётся вести только в одно место, а рядом практически бесплатно получится летний душ, если вы того захотите. Беседка с мангалом выглядит очень эстетично в любом стиле.
Беседка защищает летнюю кухню от осадков, даже от снега и ветра зимой, а также представляет собой уютное место для отдыха. Такую беседку или навес нужно поставить в безветренном месте, на идеально ровной площадке, лучше всего с северной стороны сада, если это возможно, где меньше солнца.
Беседка с летней кухней
Летняя кухня может быть собрана из мангала, печи для пиццы, столешницы, раковины, плиты, духовки, холодильника и даже посудомоечной машины. Вы можете поставить здесь каркас из кирпича или дерева, а техника уместна как встроенная, которую на зиму придётся укрывать (проблем нет, если у вас остеклённая беседка), так и просто стоящая под столешницей (её легко занести внутрь дома зимой). Отдельно стоящие есть и холодильники, и духовки, и плиты, а также печи для пиццы.
Беседка или навес с летней кухней и мангалом в саду
Если вы хотите поставить беседку или навес прямо в саду, вам потребуется для этой конструкции отдельный фундамент, коммуникации и дорожка, а также собственная кровля. Сюда следует провести горячую и холодную воду (если здесь будет стоять раковина), слив (опять же для раковины), электричество (для плиты, холодильника и освещения), а также кабель для телевизора, если он здесь будет.
Навес с летней кухней и мангалом возле дома
Если вы строите летнюю кухню с мангалом возле дома, подвод коммуникаций получается значительно более простым, кровля и фундамент могут быть едиными с домом, если вы ставите всё в одно время (строите дом и летнюю кухню вместе). Если же вы пристраиваете летнюю кухню с навесом, формат работ примерно такой же.
Лучше всего построить такой навес с северной или западной стороны дома, правда, иногда у нас нет особого выбора по сторонам света из-за размеров и формы участка. Можно окружить такую летнюю кухню красивым заборчиком, клумбой, дорожками, даже высокими кустарниками и деревьями, если вам нужна приватность.
Беседки с мангалом из дерева
Легче и быстрее всего построить беседку для мангала из древесины. Бывают каменные и кирпичные варианты, они стоят дороже и требуют замеса бетона, но всё-таки популярны для строительства такого рода конструкций на даче или приусадебном участке.
Тем не менее деревянную беседку построить проще, например квадратную на столбчатом фундаменте, с деревянным полом и обрешёткой, обвязкой на трёх уровнях, столбах на укосинах и обычной двускатной кровлей.
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