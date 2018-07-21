Как обустроить очень маленький сад: 10 умных решений

1. Маленький сад в городе

Такой маленький «оазис» можно оформить по-разному, но самый простой и одновременно комфортный вариант — поставить столик со стульями и сделать много зелени вокруг. Если у вас есть небольшой участок во дворе дома или подобие палисадника, почему бы не сделать его красивым? Конечно, такое лучше практиковать в закрытых дворах, а столик и стулья выбрать складные, чтобы забирать домой.

Фото: Instagram gardens_illustrated

2. Сад с мини-бунгало

В маленьком саду можно построить небольшое бунгало: достаточно сделать каркасы и крышу, чтобы защититься от дождя. Там может быть даже летняя спальня или место для игры детей. Кстати, бунгало можно поднять на «ножки», и организовать там хранение дров или садового инвентаря.

Фото: Instagram urbangardenersrepublic

3. Сад с оранжереей

Самый простой способ оформить маленький сад красиво — сделать там оранжерею. Среди зеленых растений всегда будет приятно отдохнуть и расслабиться.

Фото: Instagram thefrustratedgardener

4. Сад с релакс-зоной

Небольшой диванчик с мягкими подушками поместится даже в небольшом садике. Вы можете сделать его самостоятельно — из деревянных конструкций, или из строительных поддонов, например. И выложить сидение мягкими матрасами-подушками. Добавьте маленький столик, и сможете завтракать или обедать в своем саду.

Фото: Instagram the_lemonpipers

5. Маленький сад, в котором поместилось все На этом небольшом участке поместились несколько функциональных зон: зона отдыха, клумба и грядка сбоку, а также небольшой домик (который можно использовать для хранения инвентаря, например). Идеальное распределение пространства в маленьком саду.

Фото: Instagram elise_at_no9 6. Сад с гриль-зоной

Если вы хотите организовать гриль-зону на свежем воздухе — это реально даже в маленьком саду. Главное соблюдать правила безопасности. Не делайте мангал самостоятельно и не ставьте его рядом с сухими деревьями или деревянными заборами.

Фото: Instagram housetohomemcr

7. Сад для выращивания полезных растений

Если у вас совсем нет места для грядок, а выращивать что-то очень хочется — сделайте мини-клумбу из деревянных ящиков или строительного поддона. Насыпьте земли в углубления и посадите зелень или, например, ягодные кусты клубники или малины.

Фото: Instagram dandystopsoil

8. Сад с умным зонированием

Если у вас совсем мало места в саду, но хочется использовать его по-максимуму — зонируйте по уровням. Например, зону отдыха с креслами или диванчиком можно поднять на подиум.

Фото: Instagram fantastic_au 9. Небольшой творческий уголок

Настоящий рай для интроверта — так можно охарактеризовать этот маленький садик. Забор, отгороженный от внешнего мира, приятная тень, стул с мягкой подушкой, столик, куда можно поставить чашку чая или кофе и зеленые растения вокруг. Понравилось? Попробуйте повторить.

Фото: Instagram birgitkoelewijn

10. Место для завтраков

Узкий сад-террасу, которая сразу упирается в забор или стену, тоже можно использовать. Например, сделать там место для завтраков или ужинов в тишине и приятной тени. Достаточно маленького столика и 2-х уютных кресел.

Фото: Instagram alavyahotel