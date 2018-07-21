Место, где хочется жить: яркий загородный дом в Подмосковье

Этот дом создавался для гостеприимной семьи, в которой любят порядок. Дизайнеры постарались учесть все требования заказчиков, и вот как это было.

Надежда Каптелкина, Team7

Более 12 лет назад начала работать с мебелью. Пять лет назад открыла для себя марку Team7 и, как следствие, стала поклонницей экодизайна. team7.at/ru/

— Этот проект — наша партнёрская работа с застройщиком Lumi polar. Так как проект индивидуальный, перепланировка не проводилась.

Стены дома были покрыты бесцветной морилкой. Искусственный свет здесь естественный и тёплый. Центральная трёхъярусная люстра в зале — единственный «нарядный» элемент в доме. Основной источник освещения — это естественный свет из больших окон.

Мы подключились к объекту на стадии разработки дизайна интерьера. Нам повезло: планировка оказалась очень удачной, все помещения правильной формы, и корректировать огрехи проектировщиков не пришлось.

В доме предусмотрены три спальни, две из них обставлены мебелью от Team7. Выбор этот неслучаен — дом находится в окружении леса, в очень красивом месте, и владельцу хотелось акцентировать внимание на единении с природой. Не повторять урбанистические интерьеры городской квартиры, а заставить дом «дышать».

Немногие фабрики могут позволить себе производство мебели из массива с сохранением текстуры и покрытием натуральными средствами, поэтому марка Team7 стала основной в оформлении интерьера как кухни, так и жилых комнат. В кухне использованы глухие фасады из массива с системой push-to-open.

В кухне за распашными дверями спрятались секции хранения для круп и специй, а также множество органайзеров, обеспечивающих порядок. Поскольку готовить может одновременно несколько человек, для удобства предусмотрели островную часть, где размещены два барных места, мойка и варочная панель.

Простые линии и натуральные цвета мебели диктуют минимум декоративных элементов, даже несмотря на то, что это уже обжитой и гостеприимный дом.

В гостиной установлен большой раздвижной стол, свидетельствующий о намерении хозяев принимать много гостей. Мягкая мебель представлена немецким производителем Tommy m.

Кабинет очень лаконичен. Отдельного внимания заслуживает стол с регулировкой высоты.

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