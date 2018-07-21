Как должна выглядеть современная больница — идеальный белоснежный интерьер

Такого у нас ещё не было. Сегодня мы публикуем интерьер не квартиры, не дома и даже не офиса. Это больница. Самая настоящая московская больница, но какая…

Наталья Зыкова, дизайнер интерьеров

Выпускница Современной школы дизайна. Опыт работы — более девяти лет. Основная специализация — эргономичные планировочные решения. Отраслевая специализация — медицинские клиники и центры широкого профиля. Создано и реализовано более 100 проектов различных объектов, среди которых — квартиры, индивидуальные жилые дома, офисы, рестораны, медицинские центры и клиники. Хозяйка коллекции дизайнерской мебели и лестниц. Работает в различных стилях. Автор статей по вопросам эргономики помещений, звукоизоляции, типам и технологиям современных напольных покрытий.

— Планировка проводилась с «чистого листа». В здании было демонтированы все перегородки, остались только несущие колонны. Работа над проектом и реализацией велась в течение полутора лет в связке с медтехнологами.

Это был уникальный проект для меня, так как он задействовал все ресурсы памяти и требовал ежедневной, почти круглосуточной концентрации. Любые ошибки вели бы к значительным финансовым потерям заказчика, поэтому внимание было на пределе.

Цветовое решение: основной цвет — белый. Но не стоит непременно отождествлять его с больницей, моя концепция была — сделать клинику из «воздуха». Планировка подразумевает систему двух коридоров. Между многими кабинетами (консультативные) и коридорами — стены из стекла. В них предусмотрено матирование нужных зон. Идею поддерживает прозрачность здания — солнце целый день пронизывает клинику почти насквозь и создаёт желаемое ощущение «прозрачности бизнеса». Всё дело в том, что эта клиника — одна из самых современных на сегодняшний день в Москве, она предоставляет высокотехнологичные исследования, в том числе и генетические, и хочет быть для своих клиентов открытой и честной.

Самой запоминающейся «фишкой» лично для меня является бегущая по фасаду кардиограмма, светящийся ритм биения сердца. Кардиограмма высотой в этаж, поэтому очень заметна отовсюду — расположение здания лицом к Третьему кольцу обеспечивает большое количество зрителей.

Идея была очень непростой в реализации, со стороны улицы мы не имели права делать никаких световых конструкций, поэтому пришлось использовать все возможности изнутри. На стекле со стороны помещения был смонтирован светодиодный профиль, внутрь которого помещена светодиодная лента. А для того чтобы в тёмное время суток освещённый кабинет не перекрывал свет от ленты, для окон предусмотрены шторы-блэкауты. Теперь это очень узнаваемое здание. Даже учитывая то, что на нём нет никаких опознавательных знаков вроде логотипа или надписей величиной в человеческий рост.

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