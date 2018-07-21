Интерьер в стиле прованс: 15 кухонь для уютных зимних вечеров

Чувствуете, как в воздухе запахло новой волной любви к кухням в стиле прованс? Мы ощущаем этот аромат состаренного дерева и вышитых афганским крестом салфеток с самого начала холодов.

Как только зима, приволакивая онемевшую ногу, начинает шествие по нашим необъятным просторам, хозяйки от Калининграда до Владивостока принимаются горестно вздыхать при виде кухонь с выкрашенными в зелёный фасадами и скатертями в рюшах.

Не будем кривляться и припадать к голому бетону, сейчас и мы не против оказаться на такой вот кухоньке с тяжёлыми светильниками и резными буфетами. Ах, эти льняные чехлы на табуретках и оттенки лета! Как могли мы променять французский прованс на бездушный, ледяной лофт с трубами под потолком?

Как посмели мы снять кружевной тюль и закрыть окна ставнями? Солнце, вернись! Прованс наших кухонь призывает тебя цветом охры, заклинает натуральной древесиной и классическими формами, кованые светильники ржавеют без тебя!

Скорее доставайте бабушкин сервиз, вышитые подушки и медные начищенные кастрюли, не всё ещё потеряно! Ремонт не нужен, нужен уют, тёплые природные тона и нарисованные цветы с фруктами. А ещё чтобы пирогами пахло. Получилось? Готово? Всё, ждём. Прованская кухня с нами, а значит, и весна где-то неподалёку.

Читайте также:

Как оформить кухню в стиле «прованс»: 10 особенностей и мнение профессионала

Цвет лайма: как сделать кухню яркой, но не вызывающей

10 отличных идей для столовой из Instagram