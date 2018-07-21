Какие виниловые обои лучше: подробное руководство по выбору

Виниловые обои по виду основы

Виниловые обои состоят из плотной бумаги либо флизелина и нанесенного сверху полимерного материала, обычно поливинилхлорида. Рассмотрим плюсы и минусы обоев с разной основой.

Фото: oboi-rasch.ru Винил на бумаге

Бумага — наиболее распространенный и недорогой материал, который часто используется в качестве основы для плотных, тяжелых обоев с толсто нанесенным ПВХ.

Плюсы:

демократичная цена, широкий ассортимент, можно клеить на бетон, дерево, штукатурку и даже поверх старых обоев при условии, что они хорошо держатся; засчет того, что бумага не просвечивается, светлые обои можно использовать для темных стен; удобны при оклеивании углов, выступов и других неровностей, так как смазанная клеем бумажная основа немного тянется.

Фото: Instagram happymodern.ru Минусы:

клей для качественной адгезии наносят и на стену, и на обои, что существенно повышает его расход; бумажная основа быстро впитывает жидкость, что также требует еще больше клея и ускоренных темпов работы; при нанесении излишков клея бумага размокает, и при сильном растягивании ее можно случайно порвать; бумажная основа долго сцепляется с поверхностью, поэтому приклеенные полосы нужно долго прижимать к стене; после высыхания бумажное полотно дает некоторую усадку, из-за чего могут образоваться щели между стыками.

Обои на флизелине

Флизелин — это нетканый материал из искусственных волокон. Он прочнее бумаги, хорошо пропускает воздух и пар. Также полотно может тянуться в любом направлении, что позволяет избежать складок и зазоров при наклеивании обоев, к тому же оно почти не дает усадку после высыхания. Еще один плюс — клей наносят только на стену.

Правда, стоят такие обои дороже, чем винил на бумаге, но в данном случае цена определяет качество изделия.

Фото: Instagram galereiaoboev

Виниловые обои по способу изготовления

Фото: Instagram obnovi_oboi

С верхним слоем из вспененного винила

Эти обои легко узнать по объемной и рыхлой структуре, обилию расцветок, рисунков, блесток.

Плюсы

Плотное и пышное полотно скрывает трещины, визуально скрадывают выпуклости и ямки на стенах. Плюс при искусственном освещении на вспененном слое создается игра света. Именно поэтому такие обои выбирают для спален либо гостиных, либо кабинетов и кухонь, совмещенных с гостиными. «Вспененный винил» хорошо ведет себя на деревянных стенах, а также на перегородках из фанеры или ДВП. Его порой клеят на такие покрытия, чтобы зонировать помещение. Некоторые виды структурных обоев можно красить (на упаковке должна быть соответствующая маркировка). Чаще всего для этого используют водоэмульсионку, а перед окрашиванием дважды наносят грунтовку. Красить, экспериментируя с цветом, можно сколько угодно, пока не начнет исчезать рельеф. Хотя, бывает, кто-то стремится как раз к такому эффекту.

Фото: Instagram vog_kuban_krd Винил горячего тиснения

В этой категории есть несколько видов обоев.

Тяжелый винил

Из всех видов настенных полотен эти самые толстые. У них интересные, глубокие оттенки, сложные узоры. Они обладают хорошей свето— и влагостойкостью, частично «корректируют» неровности стен.

Однако их сложно клеить. Кроме того, они плохо пропускают воздух, а это часто приводит к возникновению грибка и плесени на стенах. Последней проблемы можно избежать, если приобрести обои с микропорами, которые позволят комнате «дышать».

Компакт-винил

Настоящее поле для творчества: широкий выбор интересных расцветок, даже с имитацией разных поверхностей (под дерево, текстиль, кирпич). Обои получаются прочными, механические воздействия выдерживают стойко. Сохраняют презентабельный вид много лет.

Фото: Instagram asp_oboi_

С эффектом шелкографии

Пожалуй, самая интересная разновидность виниловых полотен — с эффектом шелкографии. Их изготавливают и на бумаге, и на флизелине, вплетая по самому верху шелковые нити. Обои могут быть рельефными, гладкими, сдержанными или, наоборот, очень яркого, насыщенного цвета, но всегда смотрятся благородно и дорого.

Фото: Instagram vgostyahukraski_

Обои с химическим тиснением

На фабриках применяют составы, которыми обрабатывают часть поверхности винила. Получившиеся полотна отличаются высокой устойчивостью к ультрафиолету и намоканию. Поскольку они не боятся влаги, их можно не только осторожно протирать, но и мыть.

Фото: Instagram dekor1.by_

Моющиеся обои, покрытые полипленом

Могут иметь как гладкий, так и вспененный верхний слой. Подходят для комнат, где каждый день требуется уборка или в которых на стены часто попадает жидкость, — кухонь, детских или ванных.

Полиплен — разновидность полихлорвинила. Моющиеся обои состоят из нескольких слоев ПВХ с добавлением в него различных веществ. Среди них — пластификаторы, пигменты, стабилизаторы.

Фото: Instagram performance_sar Твердый винил

Его еще называют выпаренным, поскольку в процессе производства из ПВХ удаляют все вредные составляющие, которые в процессе эксплуатации испаряются. Такие обои получаются гипоаллергенными и экологичными, их можно без опаски клеить в детских комнатах. В то же время они довольно прочные, так как в основе имеют три слоя бумаги.

Фото: Instagram vintagewallpaper_salon

Выводы

Подведем итоги. Виниловые обои имеют свои плюсы и минусы. Прежде чем решиться на покупку, взвесьте их.

Плюсы и минусы виниловых обоев

Преимущества Недостатки

Подходят для комнат с высокой влажностью Некоторое время после ремонта в комнате может стоять специфический запах

Устойчивы к выгоранию на солнце Плохая воздухопроницаемость. Если в обоях нет микропор, на стенах может появиться плесень

Серьезная конкуренция среди производителей, что дает возможность выбрать качественные обои по разумным ценам Обои на бумажной основе могут давать усадку, а стыки между ними — немного расходиться

Широкий ассортимент во всех ценовых сегментах, в том числе в эконом-классе Перед покупкой нужно изучить химический состав выбранных обоев, поскольку некоторые фабрики грешат использованием токсичных веществ

Можно сэкономить на тщательном выравнивании стен, так как обои способны скрыть незначительные дефекты

Большой выбор расцветок, рисунков, фактур под разные стили интерьера

Еще несколько полезных советов по выбору и поклейке обоев с верхним ПВХ-слоем — в этом коротком видео.