Хранение на кухне: 7 идей и 35 примеров для вашей посуды

Казалось бы, сложите посуду в шкаф и живите в своё удовольствие. Но нет, не всё так просто! Когда посуды много, а кухня невелика, приходится придумывать разные хитрости. Да и на большой площади удобство не менее важно. В нашей подборке — несколько отличных способов хранить посуду на кухне.

Буфет или шкаф

Начнём с идеальной ситуации, когда на кухне достаточно места для полноценного посудного шкафа. Современные производители предлагают практичные варианты, где работает каждый сантиметр — даже внутренние стороны дверей. А если современному дизайну вы предпочитаете традиции и натуральные материалы, то классический буфет вам в помощь.

Ящики с разделителями

Очень многие пользуются глубокими и широкими ящиками. И иногда с ними возникают проблемы: мы неэкономно расходуем место, забываем, где и что лежит, особенно когда речь идёт не о больших кастрюлях, а о тарелках, чашках и ножах. Разделители решают все проблемы — у каждого предмета будет своё место и всё будет удобно доставать и класть обратно в ящик.

Компактные выдвижные стеллажи

И всё-таки ящики больше подходят для просторного помещения — существуют и более компактные решения для кухонь поменьше. Удобные выдвижные системы, которые подойдут для хранения почти любой посуды. С ними всё необходимое будет у вас под рукой, ничего не будет падать и соскальзывать, а пространство будет использоваться эргономично.

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Открытые полки

Очень популярный вариант, который не только экономит место, но и служит украшением кухни. А ещё посуда всегда будет у вас на виду и не придётся тратить время на поиски нужной тарелки. Один только минус: за красоту придётся расплачиваться регулярной уборкой.

Настенная панель с отверстиями

Способ открытого хранения, но ещё более компактный, а главное — оригинальный. Вы можете отдать под такую своеобразную решётку всю стену или её часть. Или даже превратить её в арт-объект, который будет и пользу приносить, и взор во время застолья радовать.

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Крючки и рейлинги

Для консерваторов есть компактный вариант хранения ничуть не хуже. Рейлинги с крючками можно протянуть в несколько рядов вдоль стены или соорудить удобную конструкцию прямо под потолком, над столом, где вы занимаетесь приготовлением пищи. А ещё их можно разместить прямо в шкафу и сэкономить там место.

Вращающиеся полки

Какой бы удобной и даже просторной ни была ваша кухня, там всегда есть эта неудобная штука — угол. Как сделать так, чтобы не пришлось с головой залезать в шкаф и на ощупь искать кастрюлю в темноте? Круглые или полукруглые полки, которые вращаются вокруг своей оси и при этом даже иногда выдвигаются, станут решением проблемы.

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