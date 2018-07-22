Квартира с мини-кухней и спальней под потолком

Здание, в котором находится эта квартира, раньше было общеобразовательной школой почтенного столетнего возраста. Архитектурное бюро Glommen & Lindberg вызвалось переделать старые классы и школьные коридоры в жилые квартиры. Для работы над интерьерами пригласили шведского дизайнера Матса Тиселиуса.

Несмотря на скромную площадь в 33 квадратных метра, у квартиры имеется пара бонусов в виде четырехметровых потолков и больших окон — щедрого школьного наследия.

Кроме того, архитекторы Glommen & Lindberg выделили неплохой метраж под санузел. Визуально он кажется еще больше благодаря практичному трюку: вместо привычной ванны или стеклянного ограждения установили душевой трап и шторку.

Часть пространства, отведенного для санузла, можно было задействовать под полноценную спальню, для нее нашли место под потолком, благо высота позволила. Чтобы попасть в «спальню», есть мобильная лестница, которая крепится к металлическому рейлингу.

Еще один рейлинг установили в зоне большой конструкции со скрытым хранением, включающую в себя кухню, шкафы и полки. Чтобы дотянуться до чего-нибудь наверху, достаточно переставить лестницу в нужное место и зацепить ее за рейлинг. Просто и удобно.

Вообще скрытое хранение в этой квартире преобладает, и это здорово помогает избежать захламления. Прихожая, к примеру, оборудована незаметными шкафами с минималистичной фурнитурой, в которых спрятана бытовая техника, а для хранения косметики в ванной комнате продумали зеркальную нишу.

Помимо практичных решений, в этой квартире стоит присмотреться и к декораторской работе. Матс Тиселиус известен в Швеции прежде всего своей любовью к эко-тематике. Так, в обстановке появился лейтмотив вишни. Красноватый древесный оттенок присутствует в отделке мебели, цвете текстиля, картинах и панно, а изящная люстра в гостиной по форме напоминает стилизованную ягоду.

Идея дизайнера состояла в том, чтобы типичное городское жилище сделать немного ближе к природе. Как думаете, у него получилось?