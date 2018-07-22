Как превратить ванную в зону отдыха: реальный пример на Солянке

Перепланировку в санузле не делали — дизайнеры лишь немного изменили пропорции помещения. «Ванная комната в этой квартире напоминала колодезное помещение, была неуютной — все дело в высоких потолках. Но нам удалось сделать обстановку комфортной: мы подняли уровень пола, а внутри спрятали все коммуникации. Ванну мы „утопили“ с ним в один уровень и сверху накрыли деревянным настилом в стиле спа», — рассказывают дизайнеры.

Затем изменили уровень потолка и заодно скрыли его недостатки. Металлический профиль удалось спрятать за плашками мебельной фанеры — уровень потолка значительно опустился и в комнате стало еще уютнее. А натуральные материалы и природные оттенки в отделке усилили этот эффект.

Сложная конструкция потолка смотрится интересно благодаря разным сценариям освещения: основные источники света дополняют локальные — внутри душевой кабины, секций шкафа и вокруг зоны санузла. А панорамное остекление между спальней и ванной комнатой впускает максимум естественного света.