Как охладить квартиру, если у вас нет кондиционера

На улице +30, в квартире — еще жарче, да еще и нет кондиционера? Рассказываем, что можно сделать.

Около 30% нежелательного тепла идет в наши квартиры через окна. Выход простой — купите плотные шторы или жалюзи и оставляйте окна закрытыми в дневное время. Это особенно актуально для владельцев квартир с окнами, выходящими на юг.

Хотите сохранить прохладу в гостиной в дневное время — не забудьте утром закрыть дверь в комнату. А вот ночью принцип работает наоборот: чтобы освежить квартиру, нужно оставить все двери открытыми — кроме входной, конечно.

Проветривайте квартиру только рано утром или поздно вечером — так она наполнится свежим прохладным воздухом.

Поставьте перед настольным вентилятором большую миску со льдом — потоки воздуха, проходящие через него, будут остужать и увлажнять помещение.

Самый подходящий материал для жарких летних ночей — хлопок и натуральный шелк. Простыни и наволочки из этих тканей пропускают воздух и остаются прохладными. Обратите внимание на ортопедические подушки, наполненные гречневой лузгой, — намного лучше синтетики.

Если вы еще не заменили обычные лампы на энергосберегающие — сейчас самое время. Лампы накаливания отдают в окружающую среду до 90% тепла, которое вырабатывают во время работы, — таким образом, вы не только понизите температуру в квартире, но и сэкономите на оплате счетов.

Техника, которую мы обычно используем дома — компьютеры, утюги, телевизоры — выделает тепло при работе. Минимизируйте время ее использования или хотя бы перестаньте пользоваться ею за пару часов до сна, чтобы она успевала остыть.

Если у вас есть увлажнитель, чаще включайте его. Можно использовать и очиститель воздуха: он соберет микробы и очистит воздух от пыли.

Ходить по голому полу летом прохладнее и приятнее. К тому же пыль и мелкая грязь летом оседают на ковре в большем объеме, чем в любое другое время года.

Разложите лед в кубиках по стаканам, бутылкам и мискам, и расставьте по всему периметру помещения — вы сразу почувствуйте себя комфортнее.

Как еда связана с охлаждением помещения? Все очень просто: чем меньше вы готовите, тем медленнее поднимается температура на вашей кухне и в остальных комнатах. Если разогреть еду все-таки надо, лучше используйте микроволновку.

Холодный воздух скапливается внизу, а горячий наверху — на ночь лучше перемещаться ближе к полу.