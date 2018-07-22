Дом недели: коттедж с разноцветной мебелью в Челябинске

Заказчики хотели совместить комфорт классического интерьера с функциональностью минимализма. В итоге дизайнерам удалось подружить два стилистических направления: лаконичную по цвету и декору обстановку наполнили яркой мебелью, убрали системы хранения с глаз долой и впустили в дом максимум света.

Чтобы создать удобный и комфортный дом для своей семьи, заказчики обратились к специалистам из студии Insomnia еще до начала строительства. Это большой плюс: получилось продумать планировку всех помещений с учетом образа жизни и интересов владельцев.

Центральный элемент интерьера — огромный холл и парадная белоснежная лестница с забежными ступенями и площадкой в виде подиума для цветочных композиций.

Лестницу, ведущую на третий мансардный этаж, сделали со «сквозными» ступеньками, которые не закрывают свет от окна: с одной стороны функцию поручней выполняют металлические тросы, с другой — это классическое стеклянное ограждение.

На первом этаже расположили единую кухню-гостиную с большой столовой зоной и выходом на террасу. В дальней части дома спроектировали сауну с комнатой для отдыха.

На втором этаже — только личные комнаты: две комнаты для сыновей и огромная спальня заказчиков с отдельной ванной. Ее планировка особенно интересна: дизайнеры спроектировали в центре помещения перегородку — с одной стороны расположили ванну, с другой — открытую зону душевой.

Площадь комнат и высокие потолки позволили использовать крупноформатные отделочные материалы — например, часть стен облицевали керамогранитом и гибким камнем.

В качестве декора отлично подошли обои, декоративный кирпич и штукатурка. Обратите внимание на мозаику на кухне: дизайнеры отказались от верхних шкафов, чтобы украсить ею целую стену.

«Дом большой, поэтому не обязательно было продумывать системы шкафов для хранения: эту функцию на себя взяли подсобные помещения, гардеробная площадью 50 квадратов на 2 этаже (на плане она не отображена). Только в детских мы поставили небольшие шкафы для сезонной одежды», — рассказывает дизайнер Валерия Стенникова.

Заказчики видели свой дом современным, с яркими, но не кричащими акцентами. Авторы проекта поддержали идею и взяли за основу спокойные светлые оттенки (серый, бежевый, кофейный) и разбавили их яркими пятнами. Так, в интерьере появился синий кухонный гарнитур, желтые кресла и полотенцесушитель, красные детали в декоре детской.

Многие предметы мебели изготовили под заказ: кухню, шкафы, комоды, столики, пуфы, кровати. Мягкая мебель (диваны, кресла, стулья) — это микс итальянских, и российских фабрик. «Кстати, желтые кресла в гостиной мы нашли в ИКЕА и просто поменяли обивку», — рассказывают авторы проекта.

Заказчики не любят строгую классику, но и холодный минималистичный интерьер тоже не для них. «Золотой серединой» оказался стиль Сontemporary: лаконичные отделочные материалы, серая и белоснежная гаммы с яркими элементами, обилие драпировок в сочетании с полупрозрачными жалюзи помогли создать домашнюю атмосферу семейного дома.

Холл Напольное покрытие: Estima Traffic Мебель: консоль, MH Living

Гостиная Напольное покрытие: Estima Traffic Мебель: стол, Kare Design; диван, Relotti; кресла, ИКЕА; оттоманка, Hasta Ковер: Osta Carpets Текстиль: Espocada, York Освещение: настольные лампы, Natural Concept; люстра, Ideal Lux Спальня Напольное покрытие: паркетная доска, Barlinek Мебель: кресла, Moradillo, Swan Italia; столик, Kare Design Освещение: торшер, Eglo; потолочный светильник, Axo Light

Детская старшего сына Напольное покрытие: паркет, Barlinek Мебель: шкаф, стол, тумба под ТВ — все Vox; кресло, ИКЕА; диван, Hasta Освещение: настольная лампа, Mantra

Детская младшего сына Отделка: краска, обои, Thibaut Graphic Resource Напольное покрытие: паркет, Barlinek Текстиль: York

Кухня Напольное покрытие: Estima Traffic Мебель: барные стулья, Tonin Casa Бытовая техника: Electrolux

Ванная комната (при спальне) Отделка: Estima Traffic, Rex Ceramiche Мебель: тумба подвесная, Laufen Kartell Санфаянс: ванна акриловая, Gruppo Treesse Смесители: в борт ванны, Migliore; душевая система скрытого монтажа, Cezares; линейный дренажный канал, A. C. O. ; смесители высокие для раковин-чаш на столешницу, Hansgrohe; унитаз + монтажный модуль с кнопкой, Roca; комплект гигиенического душа, Bossini Полотенцесушитель: гидравлический, Terminus

Ванная комната (детская) Отделка: Italon (пол), Vives (стены)