Цвет «чирок» в интерьере: что это такое и как использовать

Это как с ромбами: все квадраты — ромбы, но не все ромбы — квадраты. Самый яркий оттенок цвета чирок схож с бирюзовым, но есть множество других его оттенков. Давайте взглянем на несколько оттенков цвета чирок, чтобы понять его «личность» и способы использования его в любом интерьере. ОТТЕНКИ ЦВЕТА ЧИРОК Светло-голубой оттенок цвета чирок яркий, вибрирующий и превосходно сочетается с ярко-белым. Представьте себе белоснежную яхту в океанских волнах. Дополняющий цвет к этому оттенку — коралловый. Светло-голубой оттенок цвета чирок находится в самой холодной части спектра и создает атмосферу релаксации и восстановления энергии.

Стальной оттенок цвета чирок — это самая холодная его версия, насыщенная серыми полутонами. Он близок к нейтральному серому и часто используется в современном дизайне. Этот оттенок спокойнее синего благодаря смешению с зеленым. Лучше всего использовать его в интерьере, где важна прозрачность. "Чистый чирок" находится между зеленым и голубым. Чистый цвет чирок представляет собой насыщенный синий с небольшой примесью желтого (который усиливает способность цвета помогать в восстановлении энергии). Он напоминает о природной воде и лучше всего смотрится в стеклянных предметах. Это почти как отдых на побережье, только прямо у себя дома! Голубой оттенок делает пространство более ясным и светлым и потому отлично подходит для детской комнаты. К тому же он повышает концентрацию и мозговую активность, успокаивая нервную систему, помогает сдержать возбуждение и лучше подбирать слова. Хороший выбор для рабочего или учебного места.

Углубимся в более темные оттенки цвета чирок. Например, темно-зеленый выглядит очень серьезно и таинственно. Усталому человеку он поможет снять границы и освободить свою душу. Этот оттенок успокаивает и мягко вдыхает жизнь, но его следует использовать очень осторожно и не превышать дозу.

Темно-синий оттенок цвета чирок роскошно сочетается с золотым. Эта сложная, но привлекательная комбинация выглядит очень креативно и чувственно. Неудивительно, что благодаря своей многогранности цвет чирок нашел широкое применение в самых разных областях.

ЦВЕТ ЧИРОК В ДОМАШНЕМ ИНТЕРЬЕРЕ

Как же лучше всего использовать цвет чирок в интерьере дома? Как и все цвета, его можно использовать с белым (чтобы подчеркнуть) или серым (чтобы приглушить). Самые темные оттенки цвета чирок сдержанны и выглядят почти как серо-зеленый.

Помните, что иногда этот цвет путают с бирюзовым? Бирюзовый похож на самый светлый оттенок цвета чирок, насыщенный желтым и вибрирующий. Этот живой оттенок отлично сочетается также с классическими белым и черным цветами.

По материалам homedit.com