Деревянные дома: какие они бывают и чего вам стоит опасаться

О разных видах деревянных домов, об их плюсах, минусах и преимуществах мы узнаем в этой статье.

Сруб — величие средневековья

Наиболее старинный способ возведения домов из дерева — ручная обработка брёвен, при которой кора удаляется топором и скобелем либо другими современными инструментами. Такой дом называют построенным из сруба или просто срубом. В этом типе строительства используется сосна, лиственница, кедр естественной влажности и другие породы древесины, но вышеперечисленные предпочтительны.

Такой дом имеет ряд преимуществ — облик дома схож с деревенским, он немного средневековый, и многим это нравится. Кроме того, сруб будет отлично смотреться с интерьерами и экстерьером в стиле шале, рустик или кантри — стилях, которые неестественно смотрятся в другой среде.

Ярослава Галайко, дизайнер интерьеров:

— К недостаткам можно отнести то, что это очень трудоёмкий и длительный по времени процесс, требующий высокой квалификации строителя, ведь раньше технология передавалась из уст в уста. Плохо и то, что сруб требует усадки (сосновый сруб — 2 года, сруб из лиственницы — 5—7 лет).

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Оцилиндрованное бревно — простой и доступный способ

Сруб из оцилиндрованного бревна не обрабатывается вручную, что занимает меньше временных и человеческих ресурсов. Такой дом стоит уже дешевле, но выглядит не менее привлекательно. По качеству он ни в чём не уступает обычному срубу.

Ярослава Галайко, дизайнер интерьеров:

— Пожалуй, трудно поспорить с тем, что вдыхать аромат натурального дерева — часто недоступная роскошь для жителей большого города. Именно в таких домах человек лучше всего высыпается, чувствует себя бодрым и отдохнувшим. Кроме того, дом из оцилиндрованного бревна получается дешевле, чем сруб. Правда, не стоит покупать дом с диаметром брёвен менее 240 мм, иначе он будет более холодным, чем дом из бруса.

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Дома, построенные по каркасной технологии из дерева

Есть два вида таких домов — популярные каркасные и ещё более доступные панельные. Первый вариант представляет собой каркас из клеёного бруса, который затем обшивают и утепляют. Такой дом вполне можно назвать деревянным. Второй тип изготавливают из панелей, которые затем соединяют. Этот тип строительства чаще используют для дач, нежели для загородных домов.

Ярослава Галайко, дизайнер интерьеров:

— Однако нужно очень внимательно относиться к выбору материалов и подрядчика. Если не придать этому значения на этапе проектирования, можно получить крайне неэкологичное решение, особенно когда вам предлагают дешёвые материалы.

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Деревянные дома из бруса

В современных коттеджных посёлках популярнее всего деревянные дома из бруса. Они не так дороги, как срубы, но уже не относятся к бюджетным вариантам строительства.

Правда, стоит знать, что дома из бруса сами по себе не тёплые. Их нужно дополнительно утеплять, оформлять евровагонкой и другими материалами.

При этом брусовый дом легко построить, поэтому его стоимость радует по сравнению с вариантами из сруба или оцилиндрованного бревна. Ещё один важный плюс — выглядит такой дом очень современно, тогда как сруб или оцилиндрованное бревно очень брутальны.

Профилированный брус

Профилированный брус — это вариант более тёплого и энергоэффективного дома. Он всё равно требует дополнительной теплоизоляции, но при сухом методе сушки (естественном, который сейчас сложно найти на отечественном рынке) такой дом порадует вас почти полным отсутствием трещин.

Клеёный профилированный брус

Дома из клеёного бруса обладают множеством неоспоримых плюсов по сравнению с другими вариантами. Например, эта технология не требует усадки, поэтому приступать к внутренней отделке можно сразу после окончания строительных работ.

Профилированный брус — это экологически чистый вариант строительства, ведь здесь используется специальный клей, не содержащий формальдегида.

К минусам можно отнести, пожалуй, только высокую стоимость материала, которая за счёт всех указанных плюсов вполне окупается.

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