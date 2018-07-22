Осенняя элегия: коллекция Pre-fall 2018\19 от Georges Hobeika

Прекрасные платья от Georges Hobeika всегда славились не только чарующей элегантностью и величественностью, но и удивительной, почти волшебной простотой, которую, казалось бы, не ожидаешь от восточного дизайнера. Так и коллекция Pre-fall 2018\19, в первую очередь, увлекает своей лаконичностью. Всего четыре цвета, черный, пудровый (в нескольких оттенках), неглубокий синий и виноградный, задают настроение, вся остальная магия кро ется в деталях.

Несмотря на обилие обнажающих деталей: открытые плечи, прозрачные ткани, высокие разрезы, наряды смотрятся целомудрено и закрыто, но при этом невесомо и без излишеств. Как всегда, вышивка служит одним из главных экспрессивных средств декора, и нельзя не отметить очаровательные снежинки, украшающие несколько платьев. Едва мы начали настраиваться на осень, как дизайнеры уже спешат напомнить о следующими за ней холодами!