Красный цвет в дизайне квартиры: 11 советов по сочетанию и 40 примеров использования

1. Расставьте акценты

Самый простой, но при этом эффектный способ привнести в обстановку красный цвет — расставить цветные акценты.

Фото: Instagram 7roomz

Постер на стене, пара декоративных подушек, ваза — и вот уже интерьер заиграл новыми красками.

Фото: Instagram 7roomz

Фото: Instagram dekodiz.ru Фото: Instagram 7roomz

Фото: Instagram 7roomz

Можно ограничиться всего одним акцентом: к примеру, ярким красным креслом или прикроватным столиком. Такое решение будет особенно уместно в монохромных интерьерах.

Фото: Instagram abadihouse

К слову, вовсе не обязательно выбирать красный единственным цветным акцентом: он может стать одним из «ярких пятен» в интерьере. Главное — подбирать сочетающиеся тона и «разбавлять» их нейтральными оттенками.

Фото: Instagram sojkaworkshop_

2. Оформите яркую стену

Красный цвет прекрасно подойдет для оформления яркой акцентной стены.

Фото: Instagram sisustusmansardi

Такое решение будет особенно уместным, если остальной интерьер выполнен в более спокойной, нейтральной гамме.

Фото: Instagram dreamsrealitybliss

Фото: Instagram designmyhome_ru Если вам кажется, что выкрасить в красный целую стену — это слишком, помните, что такой яркий контраст при желании всегда можно «разбить» светлыми или, скажем, черно-белыми постерами, фотографиями или картинами.

Фото: Instagram jonathan.stiers

3. Задумайтесь о ярком санузле

Если в рамках жилых помещений квартиры вы все-таки не готовы на яркие цвета и смелые эксперименты, вашей «отдушиной» может стать санузел. Почему бы не оформить его в жизнерадостном и бодрящем красном оттенке?

Фото: Instagram znacc_in Фото: Instagram znacc_in Фото: Instagram znacc_in Можно «разбавить» в ванной комнате красный цвет бежевым или добавить черно-белого, чтобы не вышло слишком уж кричаще.

Фото: Instagram cyan.studios

4. …или о яркой прихожей

Еще одно прекрасное место для яркого самовыражения — прихожая.

Фото: Instagram tatiana_khasina

Фото: Instagram tatiana_khasina

Фото: Instagram tatiana_khasina

Всего чуть-чуть красного — и бодрое настроение при уходе на работу и возвращении домой вам гарантировано.

Фото: Instagram znacc_in Фото: Instagram znacc_in 5. Как насчет красного пола?

К ярким акцентным стенам в интерьере все уже привыкли, а вот как насчет того, чтобы выкрасить пол в ярко-алый? Посмотрите, как сочно, стильно и необычно может получиться.

Фото: Instagram living4media

6. Учтите: яркие кухни снова в моде

Устав от популярной в последние годы бело-серо-бежевой нейтральной цветовой гаммы, дизайнеры постепенно вновь обращаются к ярким цветам.

Фото: Instagram interiorbellesvues

Акцентный красный гарнитур вполне может стать изюминкой вашей кухни.

Фото: Instagram znacc_in Фото: Instagram znacc_in Фото: Instagram znacc_in Бонус: 5 эффектных сочетаний красного с другими цветами

Специально для тех, кто осмелился использовать красный в интерьере, мы предлагаем топ-5 беспроигрышных сочетаний этого цвета с другими.

1. Красный + пудрово-розовый

Розовый цвет и его нежные, пудровые оттенки дизайнеры и представители профильных СМИ все чаще называют «новым бежевым». Действительно, этот тон достаточно светлый и нейтральный, и потому смотрится уместно практически в любом интерьере, не приедается и дает широкие возможности для сочетаний.

Фото: Instagram mayarghoniem

Пудрово-розовый станет отличным фоном для активного красного цвета и немного снизит его «прямолинейность», придав обстановке утонченности.

2. Красный + глубокие темные тона

Красный цвет прекрасно сочетается с темными оттенками.

Фото: Instagram federicosigali

Правда, в паре с черным он смотрится чересчур контрастно и несколько простовато, а вот рядом с более сложными и глубокими тонами выглядит совершенно иначе — изысканно и стильно.

Фото: Instagram greenandmustard

3. Красный + белый

Проверенное временем броское сочетание цветов, позволяющее и расставить акценты, и оживить обстановку, при этом не перегрузить пространство.

Фото: Instagram oboi_house_dovatora144

Фото: Instagram archi_pro_interior

Фото: Instagram kuhnirodaharkov

Фото: Instagram therugcompanyrussia

Дозируйте яркий цвет в зависимости от того, насколько вы готовы к красному в интерьере.

Фото: Instagram loyakolegova

Фото: Instagram pbsspb

Фото: Instagram dnevnik_dizainera_dd Фото: Instagram magdomby

4. Красный + серый

Чуть менее контрастное, но не менее эффектное сочетание цветов. От него веет изысканностью и богемностью, кроме того, серый и его оттенки — вот уже который сезон на пике популярности. Алые тона при таком раскладе стоит использовать аккуратно, точечно.

Фото: Instagram design__sreda

Фото: Instagram ksana.design

5. Красный + синий

Огненный красный удивительно гармонично сочетается с холодными оттенками синего, уравновешивая его. В зависимости от того, какая цветовая температура вам ближе, вы можете сделать основой алые тона — и «охладить» их синим, или же взять за основу синий — и оттенить его красными акцентами.

Фото: Instagram len_nalen

Фото: Instagram ikea36

Фото: Instagram redecorationstore

Также оба цвета замечательно могут выступить дуэтом акцентных тонов на фоне нейтрального интерьера.