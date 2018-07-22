Красный цвет в дизайне квартиры: 11 советов по сочетанию и 40 примеров использования 

1. Расставьте акценты
Самый простой, но при этом эффектный способ привнести в обстановку красный цвет — расставить цветные акценты.
Фото: Instagram 7roomz
Постер на стене, пара декоративных подушек, ваза — и вот уже интерьер заиграл новыми красками.
Фото: Instagram 7roomz
Фото: Instagram dekodiz.ru Фото: Instagram 7roomz
Фото: Instagram 7roomz
Можно ограничиться всего одним акцентом: к примеру, ярким красным креслом или прикроватным столиком. Такое решение будет особенно уместно в монохромных интерьерах.
Фото: Instagram abadihouse
К слову, вовсе не обязательно выбирать красный единственным цветным акцентом: он может стать одним из «ярких пятен» в интерьере. Главное — подбирать сочетающиеся тона и «разбавлять» их нейтральными оттенками.
Фото: Instagram sojkaworkshop_
2. Оформите яркую стену
Красный цвет прекрасно подойдет для оформления яркой акцентной стены.
Фото: Instagram sisustusmansardi
Такое решение будет особенно уместным, если остальной интерьер выполнен в более спокойной, нейтральной гамме.
Фото: Instagram dreamsrealitybliss
Фото: Instagram designmyhome_ru Если вам кажется, что выкрасить в красный целую стену — это слишком, помните, что такой яркий контраст при желании всегда можно «разбить» светлыми или, скажем, черно-белыми постерами, фотографиями или картинами.
Фото: Instagram jonathan.stiers
3. Задумайтесь о ярком санузле
Если в рамках жилых помещений квартиры вы все-таки не готовы на яркие цвета и смелые эксперименты, вашей «отдушиной» может стать санузел. Почему бы не оформить его в жизнерадостном и бодрящем красном оттенке?
Фото: Instagram znacc_in Фото: Instagram znacc_in Фото: Instagram znacc_in Можно «разбавить» в ванной комнате красный цвет бежевым или добавить черно-белого, чтобы не вышло слишком уж кричаще.
Фото: Instagram cyan.studios
4. …или о яркой прихожей
Еще одно прекрасное место для яркого самовыражения — прихожая.
Фото: Instagram tatiana_khasina
Фото: Instagram tatiana_khasina
Фото: Instagram tatiana_khasina
Всего чуть-чуть красного — и бодрое настроение при уходе на работу и возвращении домой вам гарантировано.
Фото: Instagram znacc_in Фото: Instagram znacc_in 5. Как насчет красного пола?
К ярким акцентным стенам в интерьере все уже привыкли, а вот как насчет того, чтобы выкрасить пол в ярко-алый? Посмотрите, как сочно, стильно и необычно может получиться.
Фото: Instagram living4media
6. Учтите: яркие кухни снова в моде
Устав от популярной в последние годы бело-серо-бежевой нейтральной цветовой гаммы, дизайнеры постепенно вновь обращаются к ярким цветам.
Фото: Instagram interiorbellesvues
Акцентный красный гарнитур вполне может стать изюминкой вашей кухни.
Фото: Instagram znacc_in Фото: Instagram znacc_in Фото: Instagram znacc_in Бонус: 5 эффектных сочетаний красного с другими цветами
Специально для тех, кто осмелился использовать красный в интерьере, мы предлагаем топ-5 беспроигрышных сочетаний этого цвета с другими.
1. Красный + пудрово-розовый
Розовый цвет и его нежные, пудровые оттенки дизайнеры и представители профильных СМИ все чаще называют «новым бежевым». Действительно, этот тон достаточно светлый и нейтральный, и потому смотрится уместно практически в любом интерьере, не приедается и дает широкие возможности для сочетаний.
Фото: Instagram mayarghoniem
Пудрово-розовый станет отличным фоном для активного красного цвета и немного снизит его «прямолинейность», придав обстановке утонченности.
2. Красный + глубокие темные тона
Красный цвет прекрасно сочетается с темными оттенками.
Фото: Instagram federicosigali
Правда, в паре с черным он смотрится чересчур контрастно и несколько простовато, а вот рядом с более сложными и глубокими тонами выглядит совершенно иначе — изысканно и стильно.
Фото: Instagram greenandmustard
3. Красный + белый
Проверенное временем броское сочетание цветов, позволяющее и расставить акценты, и оживить обстановку, при этом не перегрузить пространство.
Фото: Instagram oboi_house_dovatora144
Фото: Instagram archi_pro_interior
Фото: Instagram kuhnirodaharkov
Фото: Instagram therugcompanyrussia
Дозируйте яркий цвет в зависимости от того, насколько вы готовы к красному в интерьере.
Фото: Instagram loyakolegova
Фото: Instagram pbsspb
Фото: Instagram dnevnik_dizainera_dd Фото: Instagram magdomby
4. Красный + серый
Чуть менее контрастное, но не менее эффектное сочетание цветов. От него веет изысканностью и богемностью, кроме того, серый и его оттенки — вот уже который сезон на пике популярности. Алые тона при таком раскладе стоит использовать аккуратно, точечно.
Фото: Instagram design__sreda
Фото: Instagram ksana.design
5. Красный + синий
Огненный красный удивительно гармонично сочетается с холодными оттенками синего, уравновешивая его. В зависимости от того, какая цветовая температура вам ближе, вы можете сделать основой алые тона — и «охладить» их синим, или же взять за основу синий — и оттенить его красными акцентами.
Фото: Instagram len_nalen
Фото: Instagram ikea36
Фото: Instagram redecorationstore
Также оба цвета замечательно могут выступить дуэтом акцентных тонов на фоне нейтрального интерьера.