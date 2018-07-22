Понравилось всем: 5 комнат для большой семьи на 155 квадратных метрах

Казалось бы, сложнее всего проектировать квартиры небольшой площади: попробуй умести на 30 квадратных метрах семью с двумя детьми, да так, чтобы у каждого был свой уголок. Но как выяснилось, создание идеального жилья для такой семьи на площади 150 квадратов — процесс тоже очень непростой.

Архитектурная мастерская Вадима Мартынова и Екатерины Гатиловой

Коллектив мастерской — профессионалы, увлечённые своим делом. Большинство архитекторов и дизайнеров мастерской — выпускники Московского архитектурного института, с большим опытом работы по специальности.

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Для дизайна квартиры в современной новостройке Москвы в мастерскую обратилась семья с двумя взрослыми дочерьми. Из четырёхкомнатного помещения нужно было сделать пятикомнатное, добавить к трём существующим ещё один санузел, прачечную и гардеробную.

Общий стиль интерьера архитекторы характеризуют как soft minimalism — современный, лаконичный, но тёплый и мягкий. Чтобы угодить каждому из четырёх членов семьи, пришлось постараться. В отличие от родителей — поклонников современного стиля — старшей дочери хотелось иметь комнату в стиле барокко, а младшей — в стиле прованс.

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Чтобы разные стили сочетались в рамках одной квартиры, был выбран необычный ход — двери-«невидимки». Снаружи, с общей стороны, они гладкие и выкрашены декоративной штукатуркой, а внутри, со стороны детских, отделаны лепниной. И даже ручки с каждой стороны разные и соответствуют стилям, хоть и надеты на один шток.

Отдельного разговора заслуживает кухня. Она должна была не просто вписываться в общий интерьер и отражать вкусы хозяев, но и показать их стремление к безупречному качеству. Чтобы достичь результата, кухню изготавливали на заказ в столярной мастерской. Повторили текстуру шпона на деревянных панелях в коридоре и гостиной и выполнили сложный радиусный элемент с переходом в стену.

А когда речь зашла о выборе техники, без колебаний остановились на американском бренде Sub-Zero & Wolf. Холодильник side-by-side, индукционная варочная панель и встраиваемый сдвоенный духовой шкаф отлично сочетаются с гарнитуром и делают обстановку ультрасовременной. Выбор бренда объясняется ещё и тем, что хозяева любят за ужином выпить бокал хорошего вина. Бренд Sub-Zero & Wolf широко известен своими винными шкафами, один из них и занял на кухне почётное место.

Оригинальных идей в проекте вообще хватает. Основой планировочного решения стала диагональная ось, роль которой сыграл коридор. Такая планировка создала иллюзию увеличения пространства, а зеркала помогли наполнить коридор и прихожую светом. Стены в результате получились округлыми, и благодаря им и эркеру в гостиной всё пространство выглядит цельным: одно помещение плавно перетекает в другое.

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Необычным стенам понадобилось необычное покрытие — деревянные радиусные панели. Изготавливали их по шаблонам, эскизы к которым выполнили архитекторы, а затем потребовалась долгая, кропотливая работа по подгонке, но результат стоил того — единая форма приобрела единое оформление.

Помимо дерева, в квартире много и других натуральных материалов, что сейчас очень популярно. В общих зонах (гостиная, кухня-столовая, коридоры, холлы) на полу натуральный мрамор. На кухне фартук сделан из крупноформатного керамогранита размером 3 х 1,5 метра. Кстати, именно тут и потребовалась помощь альпинистов: перенести керамогранитные плиты такого формата традиционным способом оказалось невозможно.

Кстати, если вам — так же как и нам — понравилась кухня, у нас есть несколько подсказок, с помощью которых вам не составит труда повторить её дома. Гарнитур на заказ — не проблема в наши дни, а вот что касается качественной техники, тут всё немного сложнее.

В проекте использовалась техника американского бренда Sub-Zero & Wolf. Холодильник side-by-side ICBBI-36S известен своими влагоудерживающими полками с нанопокрытием и имеет такие полезные опции, как карты свежести и автоматический льдогенератор. Компактный винный шкаф под столешницу ICB424G контролирует не только уровень температуры, но и ультрафиолета, влажности и вибрации.

Встраиваемый сдвоенный духовой шкаф Transitional Е-серии ICBDO30TE/S/TH имеет систему двойной конвекции и 10 режимов приготовления, а ещё у него необычный дизайн и внутреннее фарфоровое покрытие цвета синего кобальта. А индукционная варочная панель Contemporary 600ММ ICBCI243C/B имеет режим томления True Simmer для деликатного приготовления блюд, а также уникальный режим Melt, который полностью исключает необходимость водяной бани для плавления шоколада или сыра непосредственно в кастрюле.

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