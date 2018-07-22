Современный интерьер трешки, созданный по мотивам путешествий

Гостиная

В большой трёшке, расположенной в панельном доме П-3 на 12-м этаже, возможности перепланировки сильно ограничены. Все стены в квартире — несущие, но к сложностям с согласованием владельцы готовы. Они мечтали о гостиной, из которой можно будет пройти прямо в кухню, большой ванной, отдельных комнатах для супругов и детской. Им нравилась стилистика лофта, но больше всего они приветствовали тему дальних странствий и морских путешествий.

Учитывая пожелания хозяев и их готовность к согласованию проекта, дизайнер предложил внести в исходное решение несколько изменений. Существующий проход в кухню предложено заделать, а в капитальной стене между ней и наибольшей комнатой организовать новый проём, усиленный металлоконструкциями. (В панельных домах такое согласование возможно на верхних этажах, где меньше нагрузка на несущие перегородки). Смысловое единство кухни и гостиной дополнительно подчеркнут одинаковым напольным покрытием — цветным паркетом, уложенным по схеме «французская ёлочка».

Кухня

Туалет и ванную комнату объединят; кроме того, к полученному объёму присоединят образовавшийся в прихожей «тупик». Таким образом, метраж помещения увеличится до 8,1 м2. Прочие комнаты останутся в исходных границах. Ту, к которой примыкает лоджия, отведут под спальню родителей. Летнее помещение после утепления обустроят как будуар. Между лоджией и спальней установят сдвижные, полностью остеклённые двери. В детской обойдутся грамотной расстановкой мебели.

Прихожая

Гостиная

Разноцветный паркет, выполненный и тонированный на заказ, послужит эмоцио­нальным акцентом и одновременно позволит зонировать помещения. Его палитра будет меняться — в кухне оттенки более прохладные, ведь в ней теплее, а перей­дя за порог спальни и детской, он приобретёт натуральный цвет, станет почти однотонным. Кирпичная облицовка стен будет сочетаться с декоративной штукатуркой, фактурными обоями и росписью.

Гостиная

Кухня

Светильники по максимуму спрячут, в основном будет использоваться закарнизная подсветка. На виду останутся только подвесные, акцентные модели, соответствующие эстетике лофта. В кухне это светильник с тёмно-малиновым абажуром-гармошкой. Любопытный ход — все двери, доборы и наличники для оформления проёмов, а также плинтусы покрасят насыщенной джинсово-синей краской, что придаст графичность всему интерьеру. Приём поддержат и синие радиаторы отопления.

Кухня

Спальня родителей

Как и просили владельцы, в интерьере станет отчётливо звучать тема дальних странствий. В приватном помещении для родителей её разовьют загадочные и яркие бумажные обои, которыми оклеят стену в изголовье кровати. Их укрупнённый мотив — оранжевую рыбку в сине-зелёных водорослях — перенесут на противоположную стену в виде трафаретной росписи. Двуспальную кровать станет обрамлять система хранения, составленная из двух двустворчатых шкафов и навесных полок.

Спальня родителей

Лоджия

Летнее помещение утеплят и оборудуют электрическим тёплым полом. Полы и частично стены (под внешним остеклением) облицуют керамогранитной плиткой.

Лоджия

Детская комната

В её оформлении разовьют тему путешествий. Потолок оклеят обоями со звёздным небом. Фасады платяного шкафа украсит изображение кита, несущего странника по звёздному небу. Потолочный светильник будет напоминать солнце. Лаконичный рабочий стол поместят у окна, его станут фланкировать разно­цветные стеллажи, встроенные в несимметричные ниши из ГКЛ.

Цветовая палитра меняется от помещения к помещению —наиболее насыщенна она в репрезентативных помещениях и ванной, чуть спокойнее — в детской, почти нейтральна — в спальне

Детская комната

Ванная комната

После увеличения помещения за счёт коридора в нём без проблем поместится всё сантехническое оборудование — накладной умывальник на широкой столешнице, а под ними — двухсекционный напольный модуль, навесной унитаз на системе инсталляции, ванна, хозшкаф. В нём спрячут полноразмерную стиральную машину и отсек для грязного белья и бытовой химии.

Ванная комната

Для стеновой отделки используют несколько материалов — белую квадратную плитку, переливающуюся синюю мозаику и декоративную облицовку с изображением воздушных шаров братьев Монгольфьер.

Ванная комната

Преимущества

Недостатки

Выполнены все пожелания хозяев.

Все внесённые планировочные изменения требуют обязательного согласования.

Соблюдено единство стиля и материалов оформления.

В кухню можно попасть, только пройдя через гостиную.

В гостиной обустроена рабочая зона.

Увеличение площади ванной комнаты за счёт коридора повлечёт за собой тщательную гидроизоляцию пола в новом помещении.

Значительно увеличен метраж ванной.

Мебель на заказ удорожает смету.

Лоджия утеплена и оборудована как будуар.