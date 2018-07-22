Уютная мансарда с видом на сосновый бор

Природные текстуры и натуралистичные цвета, используемые в этом проекте, создают атмосферу спокойствия и стирают грань между интерьером и сосновым бором за окнами.

Лауреат премии Interia Award 2016 в специальной номинации.

Победитель всероссийского конкурса Designers Guild «Лучший интерьер с использованием тканей Designers Guild».

Многократный лауреат конкурсов PINWIN. Автор свыше 40 проектов.

Дизайн-студия Светланы создаёт авторские интерьеры высокого уровня, основываясь на пожеланиях и предпочтениях заказчиков, используя интересные технологические решения, тенденции интерьерного дизайна и предметы искусства.

sv-designer.ru Дом расположен на участке, окружённом сосновым бором. В каждом окне просторной мансарды видны верхушки вековых сосен. Это и послужило основой интерьерного решения — создать в спальне ощущение, будто находишься в лесу, в окружении деревьев, наедине с природой. Предстояло создать зону релакса в окружении природных уютных материалов, визуальное ощущение тишины, где слышно, как сосны шелестят иголками.

Просторное помещение было решено не загромождать перегородками — стенами отгорожены только санузел и лестничная площадка. Все зоны — спальная, хранения, рабочая и душевая — объединены в просторном помещении и пронизаны духом соснового бора, заглядывающего в окна.

Зона душа и утреннего туалета расположена под мансардным окном. Умываясь или принимая душ как будто входишь в лес — можно любоваться верхушками сосен в раскрытом мансардном окне и вдыхать чистый лесной воздух соснового бора, струящийся в душевую. Стенки душевой кабины словно прорезают массивную деревянную столешницу со встроенной стеклянной раковиной, сквозь прозрачное дно которой просматривается узор мозаики Appiani. Столешница продолжается как рабочий или туалетный столик, под которым размещены ящики для белья и других предметов.

В проекте использована замечательная лаконичная душевая панель Fantini Acquapura со встроенной системой душа с одной стороны и зеркальной панелью со стороны спальни.

В проекте использована корпусная мебель фабрики Lago. Это подвесные шкафы и комоды серии Air — воздух. Они смотрятся легко, не загромождают пространство визуально, а глянцевый лак фасадов создаёт дополнительные рефлексы натуралистичным цветам, в которых они выполнены.

Кровать Сицилия от Dream Land c изголовьем в виде тканевых панелей создаёт уютную и экологичную атмосферу в спальне. Для этой же цели использованы аксессуары и текстиль jag zoeppritz — пуф, выполненный из джутовой верёвки, фоторамки из состаренной древесины также поддерживают природную тематику интерьера. Забавные подушки серии JAGS от jag zoeppritz смягчают строгость мебельных линий и придают ироничность спокойному интерьеру.

Стена в изголовье кровати отделана выцветшими на солнце деревянными панелями хвойных пород Cube Altholz от Admonter, которые кроме визуального и тактильного природного эффекта привносят в интерьер запах сосновой коры.

Полы из деревянной массивной доски как нельзя лучше подходят для создания экологичного интерьера.

Для освещения большой площади при сложной форме потолка было решено использовать диодные светильники системы micro Blade — гипсовые модули, встраиваемые в потолок. Эта система позволяет равномерно осветить все зоны мансарды, при этом создаётся эффект солнечных лучей, пробивающихся сквозь кроны деревьев.

Этот интерьер — уникальное сочетание комфорта цивилизации и красоты живого мира.

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