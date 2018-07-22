Новые дома по программе реновации: изнутри и снаружи во всех деталях 

Помню доводы противников реновации, которые утверждали, что главная цель программы это дорогая московская земля в центре города и уж точно не желание расселять горожан из ветхого жилья.
Вот этот дом сразу поставит в тупик всех, кто так думал.
Дом, который покажу сегодня, находится в самом центре Москвы, но не старой, а географической Москвы, той, что образовалось после присоединения земель МО.
Тогда ещё шутили, что географически Бутово теперь центр столицы.
Место нахождения дома: ул. Изюмская, дом 55, стр. 1, район Южное Бутово (ЮЗАО).
Это уже четвертый округ столицы, в котором реализуется программа реновации.
Это уже знакомая нам по прошлому обзору модернизированная серия П44К с кирпичной облицовкой.
Последний этаж дома — техническое помещение, которое визуально выделено как шапка и делает дом стильным, хотя во всём остальном такие дома уже давно никого не удивляют.
Первый этаж, как это уже принято, выдержан в стилистике реновации с неизменными её атрибутами: цвет и стеклянные двери подъездов.
Подъезд дома оборудован специальным лифтом для маломобильных граждан.
Напольное покрытие в общих зонах — полимерный наливной пол.
Лифты уже походят на импортные, но всё же произведены в России.
Общие и лифтовые холлы оборудованы системой дымоудаления, котороя сейчас встречается во всех современных домах.
Квартиры в домах такой серии я вам уже показывал, но могу и повторить.
Кухни большие и просторные, захватить одним кадром такие сложно.
Тут у нас стандартный набор: фартук, плита и умывальник.
Напомню, что основной стандарт реновации — ремонт комфорт-класса.
Тут уже всё готово для комфортной жизни, ну кроме мебели.
Смонтирована электрика и даже развешены люстры.
Балконы застеклены.
Санузлы целиком в плитке, кроме тех шкафов.
Вид из окна на жилой район, а с обратной стороны на лес.
Во дворе оборудована детская площадка
Есть тут и площадка для воркаута.
Вся инфраструктура осталась на прежнем месте, что-то даже стало ещё ближе к дому.
Переселяют сюда жильцов из ближайших домов, которые находятся уже в аварийном состоянии.
У кого теперь возникнут вопросы, что москвичей выживают с дорогой земли в Бутово?