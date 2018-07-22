Новые дома по программе реновации: изнутри и снаружи во всех деталях

Помню доводы противников реновации, которые утверждали, что главная цель программы это дорогая московская земля в центре города и уж точно не желание расселять горожан из ветхого жилья.

Вот этот дом сразу поставит в тупик всех, кто так думал.

Дом, который покажу сегодня, находится в самом центре Москвы, но не старой, а географической Москвы, той, что образовалось после присоединения земель МО.

Тогда ещё шутили, что географически Бутово теперь центр столицы.

Место нахождения дома: ул. Изюмская, дом 55, стр. 1, район Южное Бутово (ЮЗАО).

Это уже четвертый округ столицы, в котором реализуется программа реновации.

Это уже знакомая нам по прошлому обзору модернизированная серия П44К с кирпичной облицовкой.

Последний этаж дома — техническое помещение, которое визуально выделено как шапка и делает дом стильным, хотя во всём остальном такие дома уже давно никого не удивляют.

Первый этаж, как это уже принято, выдержан в стилистике реновации с неизменными её атрибутами: цвет и стеклянные двери подъездов.

Подъезд дома оборудован специальным лифтом для маломобильных граждан.

Напольное покрытие в общих зонах — полимерный наливной пол.

Лифты уже походят на импортные, но всё же произведены в России.

Общие и лифтовые холлы оборудованы системой дымоудаления, котороя сейчас встречается во всех современных домах.

Квартиры в домах такой серии я вам уже показывал, но могу и повторить.

Кухни большие и просторные, захватить одним кадром такие сложно.

Тут у нас стандартный набор: фартук, плита и умывальник.

Напомню, что основной стандарт реновации — ремонт комфорт-класса.

Тут уже всё готово для комфортной жизни, ну кроме мебели.

Смонтирована электрика и даже развешены люстры.

Балконы застеклены.

Санузлы целиком в плитке, кроме тех шкафов.

Вид из окна на жилой район, а с обратной стороны на лес.

Во дворе оборудована детская площадка

Есть тут и площадка для воркаута.

Вся инфраструктура осталась на прежнем месте, что-то даже стало ещё ближе к дому.

Переселяют сюда жильцов из ближайших домов, которые находятся уже в аварийном состоянии.

У кого теперь возникнут вопросы, что москвичей выживают с дорогой земли в Бутово?