Модный стиль в дизайне интерьеров: эко и его особенности

Почему нам так нравится экостиль? С одной стороны — дело в заботе об экологии, с другой — в тёплых, уютных пространствах, где просматривается связь человека с природой. Экоинтерьер позволяет действительно расслабиться и отдохнуть в стенах своего дома, отвлечься от городской суеты. Екатерина Крымова рассказывает, как создать интерьер в экостиле.

Екатерина Крымова, дизайнер

Екатерина — исполнительный директор «Арт-студии Ларисы Крымовой». Окончила СПбгХПА им. Мухиной, дизайном интерьеров занимается уже более десяти лет в составе студии. Считает, что любому интерьеру можно дать определение, но в каждом всё равно останется индивидуальность, привнесённая хозяином.

Пространство и формы в экоинтерьерах

— Для экостиля больше всего подходят просторные открытые пространства, преимущественно с естественным освещением, не загромождённые мебелью и аксессуарами. Экоинтерьеры создают гармонию в доме, призваны освободить своего хозяина от суеты и блеска городской жизни.

Формы мебели с плавными линиями заимствованы у природы. Только натуральные материалы и фактуры. Очень важно продумать освещение: лучше сделать несколько сценариев, дающих возможность менять атмосферу в зависимости от времени суток, занятий и настроения.

Цвета в экостиле

Экоинтерьеры — это прежде всего спокойные естественные оттенки, заимствованные у самой природы. Чёрный, коричневый, зелёный, бежевый, серый, голубой, белый — в окружении этих цветов и их сочетаний глаз отдыхает. Лучший способ разбавить спокойные оттенки — добавить натуральной зелени, причём чем больше, тем лучше. В последнее время становятся популярными фитостены, позволяющие не только добавить природной яркости, но и ощущение жизни.

Материалы для экоинтерьеров

Прежде всего это, конечно, дерево, и его стоит использовать не только в качестве массивной мебели, но и в отделке. Так, на потолках могут появиться деревянные балки, на стенах — панели, на полу — паркет из массива, наборный или выложенный из доски.

Для стен в основных помещениях экоинтерьеров стоит использовать обои из натуральных природных материалов, а в ванной комнате обратиться к использованию натурального камня. Текстиль для окон и мягкой мебели в экоинтерьерах тоже должен быть природного происхождения: лён, шерсть, рогожка и другие.

Ощущение связи с природой создадут аксессуары из натуральных материалов. Предметы декора в виде веток, стволов деревьев, глиняные или стеклянные вазы. Чтобы оживить холодный сосуд, можно разбить в нём небольшой садик — получится настоящий арт-объект.

Экология и экостиль

У истоков экостиля стоит, прежде всего, забота об окружающей среде. Поэтому использование пластика, хромированного металла и другого искусственного сырья чуждо экоинтерьерам. С другой стороны, использование массивного дерева для производства мебели и отделочных панелей приводит к вырубке лесов, что противоречит экологическим принципам.

Важен тот факт, что многие предприятия, производящие отделочные материалы, заботятся об окружающем мире. Используют на производствах энергосберегающее освещение и солнечные батареи, ставят дополнительные очистительные системы и отдают отходы производства для вторичной переработки. Некоторые производители, работающие с деревянной продукцией, ставят перед собой задачу: вместо вырубленного леса посадить новый. И это действительно вклад в защиту окружающей среды.

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