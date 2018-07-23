Двухкомнатная квартира, в которой нет проблем с хранением

Заказчики обратились к дизайнеру, чтобы увеличить количество комнат в своей новой двушке. В результате кардинальной перепланировки у них появилась изолированная детская, спальня за перегородкой и просторная кухня-гостиная. Систем хранения тоже получилось много — причем место для них нашли совсем не на балконе.

Заказчики — семейная пара с ребенком — приобрели двухкомнатную квартиру в новом доме. Но как часто бывает, помещений для всех нужд семьи не хватило: хотелось оборудовать не только отдельную детскую, но и спальню для родителей, и не забыть про гостиную с телевизором.

«Заказчикам была необходима отдельная кладовая-постирочная, поэтому меньший санузел мы отдали под хранение, а в большом — разместили всю необходимую сантехнику. Для этого его увеличили за счет нежилого пространства коридора, — рассказывает автор проекта Ольга Артемова.

Кухня осталась на своем месте. А вот стандартный оконно-балконный блок с подоконником заменили на французское остекление. Большую комнату поделили перегородкой на спальню и гостиную — такую планировку нам согласовали без проблем».

Основная задача дизайнера в отделке была создать фон для вещей заказчиков, которые появятся в процессе обживания интерьера. Стены выкрасили светло-серой краской, оклеили обоями. В мокрых зонах использовали плитку, а на пол в комнатах положили ламинат Villeroy & Boch.

Большое количество систем хранения — мастхэв для заказчика. В прихожей дизайнер спроектировала неглубокий гардеробный шкаф до потолка. Стеллаж, отделяющий прихожую от гостиной, выбрали с закрытыми и открытыми полками — чтобы визуально сделать его более легким.

На кухне все хранение и техника прячутся за выдвижными фасадами. В основании барной стойки 2 шкафа с выдвижными ящиками — это удобно.

Площадь спальни всего 8 квадратов, но по количеству мебели этого не скажешь. Помимо кровати здесь поместилась большая гардеробная система и рабочий стол. А для детской Ольга Артемова специально спроектировала двухуровневую конструкцию: кроватка + «чердачок» для игр + гардеробная система хранения. И места еще хватило для подиума.

«Кладовка получилась довольно компактной, — признается дизайнер. — Но при этом вместительной. Помимо гардеробных систем хранения, мы разместили здесь стиральную и сушильную машины. Поставить их в стандартном варианте (друг на друга) не получилось, так как нужно было оставить доступ к коммуникациям».

Мебель выбирали такую, чтобы она сливалась с обстановкой, поэтому в интерьере вы не найдете контрастов. Пространство кажется чистым и легким — а это первоначальное и главное пожелание заказчиков, которое получилось в полной мере реализовать.

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