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В центре Москвы открылся бутик с народными промыслами
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В центре Москвы открылся бутик с народными промыслами 

Roomble.com 42 минуты назад
Фото: Roomble.com
17 июля состоялась торжественная церемония открытия бутика бренда «Русская палитра». Теперь по адресу Тверская, 9 можно увидеть те самые национальные русские промыслы, которые знает весь мир. Гжель и хохлома, гусевский хрусталь и мстерская ювелирная продукция, уникальные изделия компаний «Жостовская фабрика», «Торжокские золотошвеи» и «Крестецкая строчка». Здесь собраны авторские работы ведущих мастеров, поколениями хранивших секреты производства тех или иных аксессуаров для интерьера, посуды и подарков.
В скором времени в бутике на постоянной основе будут выставляться бренды и художники, работающие в русском стиле или по традициям народных художественных промыслов. Экспозиции будут меняться довольно часто, потому что «Русская палитра» обладает тысячами превосходных изделий ручной работы, каждое из которых хочется презентовать. Эти интерьерные коллекции рассчитаны на тех, кто ценит качество, культуру и красоту, а также быт русского народа. Та самая бело-синяя гжель, те самые жостовские расписные подносы и родные стеклянные предметы сервировки, резная посуда, шелковые платки, бижутерия и многое другое. Здесь хранится история, которой мы гордимся и которую безмерно любим.
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