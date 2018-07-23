Ремонт — не повод тратить время и нервы

Минимализм выходит из моды: пришло время ярких акцентов

Обустройство новой квартиры — это всегда приятные хлопоты; однако для того, чтобы пережить ремонт, требуется колоссальное количество сил и времени. Современный активный человек, день которого расписан по минутам, не всегда может провести его в мебельном магазине или за выбором плитки. Тем более, глаза разбегаются: вот, вроде бы в моде крашеные стены, но душа просит уютные обои в цветочек! «КВ» собрал несколько рекомендаций от специалистов, которые умеют превратить обустройство жилья в чистую радость.

Сумочку можно менять каждый сезон, а вот в свежеотремонтированной квартире придется прожить хотя бы несколько лет, поэтому не стоит гнаться за сиюминутными трендами: даже если подружка уверяет, что плитка «под бетон» сейчас на пике моды, не спешите за покупками — через пару лет та же подружка, придя в гости, скажет о «вчерашнем дне»! Лучше создать нейтральный фон, дополнив его акцентами на свой вкус или с учетом современных трендов.

«Один из трендов современных интерьеров — мода на строгие геометрические орнаменты. Они встречаются в плитке, тканях, обоях, ломаной форме ножек столов и стульев. Такие орнаменты уместны в интерьерах любых стилей и бюджетов. Они способны актуализировать надоевший интерьер или добавить экспрессии в интерьер в спокойных тонах», — объясняет главный дизайнер ФСК «Лидер» Лилия Лобанова

Кстати, еще несколько лет назад самым модным считался интерьер в белых тонах: белые стены, белая мебель и светлые полы, точно как в скандинавских журналах. Дизайнеры советуют добавить в интерьер цвета и порадовать себя красками или хотя бы необычными фактурами.

«Сейчас человеку хочется жизнерадостного дома, в котором можно отдохнуть от сложностей современного мира, настигающей нас повсюду урбанизации. Вот почему в интерьерах появился цвет. В первую очередь — зеленый. Он стал популярен с приходом в интерьеры тропической темы: райские птицы, павлиньи перья, пальмовые листья, гламурные розовые фламинго. Мы встречаем это в обоях, тканях, в изображениях на постерах. Именно тропические мотивы сделали интерьер эмоциональным и более насыщенным. Причем нет необходимости использовать его повсеместно, можно просто положить подушку с тропическими мотивами или поставить пальму или монстеру в горшке. Оттенки сине-зеленого и розового не уступают по популярности изумрудному. Сюда можно отнести и кофе с молоком, и серовато-песчаные оттенки, и терракотовые. Но все эти цвета не кричащие, они глубокие и немного припыленные. Если говорить о спокойных тонах, то они тоже заняли свою нишу, но стали уже не белыми и стерильными, там все основано на игре полутонов. Это не минимализм, а лаконичность», — продолжает Лобанова.

Такой дизайн долго не выйдет из моды, а отдельные элементы всегда можно поменять на свой вкус — хватит лишь одной выразительной детали, чтобы рассказать о характере и наклонностях обитателей дома. И для того, чтобы сделать интерьер продолжением собственного стиля — того, которого вы придерживаетесь в одежде и даже в жизни — не нужно тратить много времени в магазинах, выбирая всё, от штукатурки до мебели.

«Жизнь в современных больших городах становится все более динамичной, у покупателей сформировался запрос на готовый продукт. Если раньше такая возможность была только у клиентов в дорогом сегменте недвижимости, то сейчас эта тенденция пришла в массовый сегмент. Теперь наши клиенты смогут жить в собственной квартире сразу после покупки, не тратя ни одного дня на обустройство», — делится соображениями директор по стратегическому развитию компании «ФСК-Лидер» Павел Брызгалов

Сейчас застройщик предлагает новый продукт: квартиры не только с ремонтом, но и с мебелью — причем не в элитном жилье, а для рынка комфорт-класса. Клиенты смогут выбрать мебель от ведущих компаний: Mr. Doors, Шатура, Спутник стиль, MOON, Дятьково, Home.me. Покупателям представлен широкий выбор комплектов мебели в трех ценовых категориях, разнообразных стилях и отделках.

Пионером нового решения стал ЖК «Поколение» на северо-востоке Москвы, в районе Отрадное — там купить квартиру с мебелью было можно еще летом 2017 года. Идея прижилась, и теперь квартиры с мебелью доступны в UP-квартале «Новое Тушино» и в UP-квартале «Сколковский».

«Примерно 70% покупателей наших квартир берут ипотеку, а значит, ремонт и покупка мебели для них — серьезная дополнительная нагрузка. Если же отделку и мебель можно включить в ипотечный кредит, то выплачивая комфортный для своего бюджета ежемесячный платеж, покупатель получает квартиру, в которой можно сразу жить», — добавляет Павел Брызгалов.

Минимальная стоимость полного комплекта мебели для однокомнатной квартиры — 166 662 тыс. рублей. Кухонные комплекты специально разработаны под конкретную планировку квартиры, мебель для остальных помещений универсальна. Например, в комплект для гостиной входит композиция под ТВ и диван-кровать, для спальни — шкаф, две прикроватных тумбы, кровать с матрасом, для детской — кровать с матрасом, шкаф и рабочий стол. При этом покупатели могут заранее выбрать вариант отделки и под нее мебель, как в современном, так и в классическом стиле. Когда они получат ключи от квартиры, то смогут дополнить свой интерьер декором, превратив его в яркий и жизнерадостный или оставив нейтральным.

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