Кладка перегородок из кирпича: делаем все правильно

Фото: Instagram kirpichvl

Плюсы и минусы кирпича для внутренних работ

Существует несколько разновидностей кирпича, но для внутренних стен, как правило, используется обычный строительный полнотелый кирпич, поскольку у него хорошая звукоизоляция. Если положить перегородку в полкирпича и оштукатурить ее, можно быть уверенным, что такая стена «поглотит» среднюю громкость телевизора и разговоров домочадцев.

Пустотелый кирпич не используют еще и потому, что он может разрушиться, если в готовой стене начать сверлить отверстия для проведения коммуникаций. Также его не советуют применять в комнатах с высокой влажностью (кухни, санузлы). Тем не менее, стены из него все же порой кладут.

Плюсы кирпича:

устойчивость к влаге: подходит для любых помещений,

прочность и долговечность всей конструкции,

красивый вид.

Последнее свойство дизайнеры, а вслед за ними жильцы квартир и домов оценили недавно. Кирпичные стены стали изюминкой интерьеров, особенно выполненных в скандинавском стиле и в стиле лофт.

Фото: Instagram neglinka_loft

Недостаток кирпича — его большой вес, который дает нагрузку на перекрытия и несущие стены в многоквартирном доме. Кирпич можно класть, только если перекрытие бетонное либо каменное, и то — строить стены длиной от 5 м из него не стоит.

Еще одно жесткое условие — кирпичную перегородку нельзя делать по чистовому полу: любое покрытие разрушится, а стена просядет.

Фото: Instagram kirpichvl 3 Подготовка к возведению кирпичной стены

Укрепление конструкции

Следует заранее понимать, что процесс займет не один день. Раствору нужно время, чтобы набрать прочность, а «сырые» перегородки неустойчивы, особенно если кирпич положен на ребро. Поэтому в сутки можно выводить примерно 1 м в высоту.

Варианты закрепления конструкции

Если дом еще строится, и вы уже спроектировали в конкретном месте простенок, для него из соседней стены нужно по всей высоте выпустить арматурные ленты и половинки обычного кирпича. Промежуток между ними небольшой — где-то в один кирпич.

Если перегородку решили возводить уже после постройки дома, «привязать» новую стену к несущей можно иначе. Например, использовать перфорированную металлическую полосу. По форме это уголок, одну сторону которого крепят дюбелями к несущей стене, а вторую загоняют между рядами новой кладки.

Последнюю, кстати, через каждые пять-шесть рядов нужно армировать — укладывать горизонтально металлическую сетку толщиной примерно 4 мм либо длинные металлические стержни диаметром 6–8 мм.

Фото: Instagram komposit_group

Добавить устойчивости перегородке можно, если такие укрепляющие элементы вставлять еще и по вертикали так, чтобы они пересекались с горизонтально уложенной сеткой или стержнями. Примерный размер «ячеек» — 50 см.

Фото: Instagram ramilzinnatulli

Подготовка пола

Здесь понадобится мини-фундамент, чтобы перекрытие не треснуло. В идеале строить дом и основание для внутренних стен нужно одновременно. Но, если решение о перепланировке пришло уже после возведения коробки здания, залить фундамент под будущей стеной можно и на этом этапе.

Фото: Instagram goyradesign

Пол должен быть к этому времени как минимум засыпан песком и утрамбован.

Подробно процесс создания ленточного фундамента смотрите в видеоинструкции.

Кладка кирпичной стены

В месте, где лежит фундамент, ее производят после высыхания стяжки, предварительно обозначив границы перегородок на полу и стенах.

Сначала делают так называемый «нулевой уровень» — на пол заливают слой раствора для устранения возможных неровностей. Раствор можно приготовить своими руками: из цемента и песка, цемента и извести, цемента и глины. А можно купить готовую смесь, которую нужно лишь развести водой.

Кирпичи кладут, внимательно проверяя их расположение при помощи уровня, правила и подвеса. Если перегородка пройдет через всю комнату, первый кирпич располагают под углом 90°С к одной стене, а второй точно так же — к противоположной. По натянутому шнуру отслеживают, насколько ровной получается линия.

Фото: Instagram s4v.ru Каждый следующий ряд укладывают так, чтобы середина верхнего кирпича лежала на вертикальном шве нижнего. Выравнивать кладку можно, ориентируясь на все тот же шнур.

Фото: Instagram proekt05

Если новый ряд немного повело, это можно исправить до тех пор, пока кладка не «схватилась»: достаточно осторожно простучать по ней киркой или молотком, подогнав кирпичи друг к другу.

Под потолком обычно остается зазор в несколько сантиметров. Его заполняют кусочками кирпича, смешанными с раствором, либо паклей, смоченной в гипсе. Готовую стену можно заштукатурить, зашпатлевать, оклеить обоями или покрасить.

Фото: Instagram komfort_tut 4 А можно оставить ее почти в первозданном виде: покрыть краской или лаком без предварительной отделки. Но финальный декор нужно продумать заранее — и, если решено кирпич ничем не закрывать, кладка должна быть аккуратной.

Фото: Instagram loft_wood_life