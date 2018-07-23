Наболело: сестра-нахлебница отбирает жилье

В середине 90-х, в самый разгар проблемных для страны годов, закончив девять классов школы, пошел учиться на три года в ПТУ. Хотелось поскорее закончить его и пойти работать, чтобы материально помогать родителям. В итоге нам вместе с родителями удалось разменять доставшуюся в наследство от бабушки однушку на двушку (площадь однушки была большой — денег только-только впритык хватило) и оплатить обучение сестре — шесть лет медицинского института и два года ординатуры.

В 2010 году сестра вышла замуж за системного администратора. Первые восемь месяцев они жили полностью за наш счет, что вылилось нам в крупную сумму (порядка полутора миллионов оплачивали чисто на питание и оплату сильно возросших коммунальных услуг.

Затем сестра с мужем переехали, спустя пару лет обратились к нам с просьбой: они захотели купить дачу, но денег им не хватало. Тогда они предложили оплатить пополам. Родители с радостью согласились, но при одном условии: дача будет к северу от города и недалеко.

В итоге дом приобрели к югу от города в трех с половиной часах езды на машине, оформили на сестру. И конечно же дачу оплачивать полностью пришлось нам.

Сестра сказала: "Вы меня не поняли: дачу пополам означает, что вы ее строите, а мы ее продаем потом и деньги забираем себе — это и есть на пополам".

Родители вновь согласились (мое мнение не учитывалось), но при условии: сестре достается дача и двухкомнатная квартира, но она выписывается из трехкомнатной квартиры и полностью отказывается от прав на нее.

Сестра сначала согласилась, потом поговорила с мужем на эту тему, тот прочистил ей мозги, и сестра вновь заявилась к нам.

— Вы меня не так поняли, — сказала она и пояснила, чего она хочет.

Трехкомнатную квартиру продаем и отдаем деньги ей, чтобы ее муж смог купить машину для большой семьи. Родители уезжают на дачу, я — в двушку. Когда родителей не станет, то сестра продает дачу и деньги забирает себе. Затем разменивает двухкомнатную квартиру, меня выселяет в комнату в коммуналке или общежитии, а полученные за разницу в стоимости квартир она забирает себе.

Мы с родителями отказались от этой аферы, чем вызвали гнев и глубокую обиду у моей сестры.

У ее мужа есть связи во всех кругах и сейчас они собирают все бумаги, чтобы через суд сделать то, что им надо — распродать все наше имущество.

Мы все в шоке: денег на адвоката или юриста у нас реально нету, что делать — не знаем: у нас нет никаких документов с подписями моей сестры по поводу строительства дачи и прочих ее лживых обещаний.

Так что не верьте своим (даже самым близким) родственникам, особенно если они женились или вышли замуж.