Ещё
В культурном центре «Вдохновение» научат делать модные детали интерьера из гипса
Далее:
Читайте также:
Ещё

В культурном центре «Вдохновение» научат делать модные детали интерьера из гипса 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Работа с гипсом — одна из самых увлекательных форм работы в сфере творчества. Используя этот материал можно создать имитацию камня, «вырастить» дерево на вертикальной поверхности стены, придать им любую нужную форму и цвет по замыслу автора.
Делать своими руками модные и актуальные детали интерьера из гипса научат в культурном центре «Вдохновение». Детей от 10 лет и взрослых на ждут на творческий летний интенсив «Гипсовое моделирование». Придумать и воплотить в жизнь самые необычные и актуальные композиции можно всего за три дня. Участники летнего интенсива в течение трех дней создадут декоративную композицию в виде сказочного гипсового домика, а помогут в этом профессионалы, которые дадут пошаговые инструкции по воплощению любых задумок. Гипсовые украшения придадут индивидуальность пространству и идеально впишутся в современный интерьер. 1-ый интенсив 13, 14 и 15 августа с 15:00 до 16:00 2-ой интенсив 20, 21 и 22 августа с 15:00 до 16:00 3-ий интенсив 27, 28 и 29 августа с 15:00 до 16:00 Количество участников ограничено, запись по телефонам: 8 (495) 425-81-92, 8 (495) 425-61-92.
Ясенево: последние новости
В школе № 1212 прошел спортивный праздник «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья» В Ясеневе можно с головой окунуться в «Летние радости» Культурный центр «Вдохновение» приглашает на занятия по скрапбукингу
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Папа, почему бы тебе не съехать?»50
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле48
Как изменилась фигура Квитко с начала ее карьеры5
Пышнотелые красотки, ставшие модными иконами
Счастье на чужом горе: разлучницы среди звезд4
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
09:13
Силачки, которые никому не дадут спуску
Красота
06:29
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых
Звёзды
00:10
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже
Звёзды
00:15
Боня рассказала, что поправилась
Звёзды
01:00
Бузова засветила помолвочное кольцо
Звёзды Шоу-бизнес
05:35
Пышнотелые красотки, ставшие модными иконами
Звёзды
10:10
Настоящие имена знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение