В культурном центре «Вдохновение» научат делать модные детали интерьера из гипса

Работа с гипсом — одна из самых увлекательных форм работы в сфере творчества. Используя этот материал можно создать имитацию камня, «вырастить» дерево на вертикальной поверхности стены, придать им любую нужную форму и цвет по замыслу автора.

Делать своими руками модные и актуальные детали интерьера из гипса научат в культурном центре «Вдохновение». Детей от 10 лет и взрослых на ждут на творческий летний интенсив «Гипсовое моделирование». Придумать и воплотить в жизнь самые необычные и актуальные композиции можно всего за три дня. Участники летнего интенсива в течение трех дней создадут декоративную композицию в виде сказочного гипсового домика, а помогут в этом профессионалы, которые дадут пошаговые инструкции по воплощению любых задумок. Гипсовые украшения придадут индивидуальность пространству и идеально впишутся в современный интерьер. 1-ый интенсив 13, 14 и 15 августа с 15:00 до 16:00 2-ой интенсив 20, 21 и 22 августа с 15:00 до 16:00 3-ий интенсив 27, 28 и 29 августа с 15:00 до 16:00 Количество участников ограничено, запись по телефонам: 8 (495) 425-81-92, 8 (495) 425-61-92.