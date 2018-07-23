«Фабрика потолков» создаст гармоничное пространство в любом помещении

Производители предлагают более 330 оттенков, десятки фактур, более 700 видов светильников. Здесь можно заказать как бесшовные тканевые натяжные потолки, так и максимально прочные и водостойкие натяжные потолки из ПВХ-пленки.

На что можно рассчитывать, делая заказ на Фабрике потолков?

* Идеальное исполнение работы без переделок и недочётов. На собственном производстве делают раскрой материалов с учётом диагоналей (предотвращение провисаний), ниш, труб, фрагментов рисунка. Раскрой на специальном столе с отверстиями для предотвращения пузырей. Подготовка профиля, гарпунов, светильников, светодиодных лент.

* Отличная репутация. 7 лет — опыт установки натяжных потолков. Более чем в 13 600 квартирах в Краснодаре потолки установили специалисты Фабрики.

* Гарантия качества. Задача мастеров выполнить работу так, чтобы приятно впечатлить и порадовать заказчиков.

* Стиль. Здесь знают, как превратить любую стандартную хрущёвку, новостройку или загородный коттедж в стильное и уютное место для жизни и творчества.

* Быстрая установка — от 2 часов. Срок службы — десятилетия.

* Цены на 15% ниже средних по Краснодару, так как услуги предлагает фабрика-производитель.

* Честность. Заказчик получаете тот бренд и тип, который выбрал. По первому требованию менеджеры предоставят упаковку с маркировкой.

* Реальные скидки до 25% на ряд моделей и за объём, без подорожаний при заключении договора.

* Заказчик платит только за материалы. Замер, доставка — бесплатно.

* Полезные подарки: потолочные плинтуса, дизайн-проекты, средство по уходу за потолками, светильники, дисконтная VIP-карта

* Рассрочка 0%.

Заказчик может выбрать как среди готовых решений, так и заказать свой собственный, эксклюзивный дизайн-проект. Потолки, изготавливаемые на Фабрике, гипоаллергенны, абсолютно безопасны для здоровья детей и аллергиков. Если у вас солнечная сторона, на Фабрике предложат ткани и плёнки ПВХ, стойкие к фотодеструкции, которые не выгорают до 15 лет.

Для каждого помещения мастера подберут наиболее оптимальный вариант потолка. Например, для загородного дома необходим потолок с антигрибковым покрытием, стойкостью к фотодеструкции и пр. Если речь идёт о квартире, выбирайте потолок «Антипотоп» и из линейки AQUA PROOF. Покрытие выдерживает до 150 кг воды на 1 м2, не боится затоплений. Впрочем, какой бы сложности заказ не был, специалисты Фабрики выполнят его качественно и в срок с полным соответствием пожеланиям и нуждам клиента.

Ознакомиться с примерами готовых работ, рассчитать примерную стоимость и сделать заказ можно на сайте https://potolki-vm.ru.