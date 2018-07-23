4 предмета из IKEA, которые можно использовать не по прямому назначению

Журнальный стол ЛАКК в роли домика для кота

Из икеевского журнального столика за 1 199 рублей можно сделать прекрасный дом для домашнего питомца. Для этого просто приделайте к столику мини-шторки из ткани и положите мягкую подстилку внутрь. Такие апартаменты подойдут не только для котов, но и для собак.

Если у вас вдруг завалялось два журнальных столика, то можно построить для питомца двухэтажный дом. Один стол ставим на другой и фиксируем мебельными крепежами. На первом этаже оборудуем кошачью столовую, на втором — спальное место.

Для более избалованных домашних любимцев предлагаем соорудить под столиком гамак. Ваш хвостатый питомец будет счастлив. Есть еще 8 лайфхаков, которые облегчат жизнь любого кошатника.

Галошница ТРОНЭС в роли кухонного гарнитура

Из обычной галошницы для хранения обуви можно сделать бюджетный и очень эргономичный кухонный гарнитур. Ящики, предназначенные для сушки туфель, идеально подходят для хранения различных банок с соусами и консервами, а также для круп.

В эксплуатации икеевская галошница удобнее, чем обычные кухонные шкафы. Ящики открываются гораздо быстрее, в них легче искать нужные продукты. Для маленькой кухни узкая галошница — это настоящее спасение. В обеденной зоне можно установить и другие функциональные вещи из нидерландской торговой сети. Например, использовать дешевый стеллаж из IKEA в интерьере.

Кашпо для цветов СКУРАР в роли карандашницы

Мини-горшками для цветов из IKEA за 249 рублей можно украсить детскую комнату. Ставим в кашпо карандаши, ручки и фломастеры. Обойдемся без глоксиний и фиалок! С таким органайзером ваш ребенок будет с удовольствием учить уроки, и интерьер заметно преобразится.

Сделать комнату малыша еще более уютной помогут мелкие детали. Украсьте кашпо с фломастерами плюшевыми цветами или ветрячками. Декор своими руками можно сделать и из старых игрушек.

Картонные коробки для вещей ПАППИС в роли книжного шкафа

Не хотите покупать дорогой и громоздкий книжный шкаф? Возьмите в IKEA обычные картонные коробки за 35 рублей, в которых хранят одежду и старые вещи. Если поставить их друг на друга в хаотичном порядке, набить книжками и тетрадками, то получится отличный шкаф!

Самый быстрый и дешевый вариант украсить шкаф — покрасить коробки с внутренней стороны. Также у каждого найдутся красивые вазы, сервизы и настольные лампы (пусть даже нерабочие). Все это расставляем по своему вкусу. Внутри можно хранить книги, сувениры из путешествий или семейные фотографии.

В любые вещи можно вдохнуть новую жизнь — просто не бойтесь включать фантазию! Кстати, IKEA недавно анонсировала выход мобильного приложения для детей, в котором собраны разные варианты использования картонных коробок.

Оборудуем необычные места для хранения вещей:

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