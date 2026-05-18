10 лучших бесплатных программ для проектирования домов

Проект дома можно подготовить не только с архитектором, но и самостоятельно — с помощью бесплатных или условно бесплатных программ. В подборке — десять сервисов для планировки, 3D-визуализации, расчёта материалов и работы с интерьером.

Виртуальная модель дома поможет продумать все нюансы планировки и понять, какие потребуются материалы. Благодаря этому при реальном строительстве получится сделать работы максимально быстро и без ошибок. Создать визуализацию можно самостоятельно, в специальной программе.

На что стоит обратить внимание при выборе программы.

Русификация. Без нее освоение функционала будет проблематичным, особенно если вы не знаете иностранного языка.

Удобство. Интуитивно понятный интерфейс сделает работу более простой, доступной даже для абсолютных новичков.

Функционал. Программ, которые бы помогли создать проект от начала до конца, пока не существует. Поэтому нужно заранее определить задачи, которые нужно решить. И уже под них подбирать конструкторы.

Наличие инструкции или обучающего видео. Они существенно сократят время на изучение, позволив быстрее приступить к разработке проекта.

1. Sweet Home 3D

Эта программа нужна для проектирования отдельных комнат. В ней есть встроенный каталог мебели, а также функция, позволяющая изменить цвет любого элемента. Интерфейс переведен на русский язык. Для неопытных пользователей имеется встроенная система подсказок, поэтому создать свой первый проект будет несложно.

После создания его можно сохранить в удобном формате. Приложение регулярно обновляется, разрешена загрузка новых моделей с официального сайта для использования в типовых планировках. В Sweet Home 3D можно отметить мельчайшие детали обстановки.

2. ArchiCAD

Русифицированная программа для создания 3D-моделей и 2D-чертежей. Пользоваться ею разрешается 30 дней, потом будет предложено купить лицензию. Студенты и преподаватели архитектурных вузов могут продлить бесплатный период до года. До работы в программе лучше посмотреть видеоинтрукции. Пример одной из них ниже.

В ArchiCAD можно проектировать интерьеры, заниматься ландшафтным дизайном, просчитывать количество материалов для составления простейшей сметы. Также предусмотрена возможность монтажа видеороликов и проведения виртуальных прогулок по комнатам будущего дома. В ArchiCAD встроен большой каталог мебели.

3. HouseCreator

Программа разработана для проектирования домов из бруса. Есть редакторы фундамента, сруба, стен, перекрытий и крыши. Имеется 3D-визуализация. С помощью программы можно создать проект любой сложности, пронумеровать бревна, получить чертежи, планы и спецификации. В HouseCreator легко рассчитать нужное число материалов для строительства.

4. Home Plan Pro

Легкая чертежная программа, которая подойдет для проектирования каркасных домов. 3D-визуализации нет, русификация тоже отсутствует, но интерфейс интуитивно понятен. Программа позволяет разрабатывать внешний вид дома, проектировать отдельные помещения, учитывая расстановку мебели, размещение окон и дверей.

Есть инструменты быстрого дублирования фигур. Готовые проекты сохраняются в популярных форматах, также их можно отправить по электронной почте. Бесплатный период использования – 30 дней. С Home Plan Pro можно проектировать дома с несколькими этажами.

5. ЛИРА-САПР 2013

Специализированный продукт для расчета нагрузок на конструкции. Чертежи можно выполнять в автоматическом режиме. Есть доступ к справочной информации и примерам. Это свободно распространяемая версия, но есть и платные варианты с расширенным функционалом. После обработки заданных параметров ЛИРА САПР 2013 отметит участки, нуждающиеся в дополнительном усилении конструкции.

6. Google SketchUp

Профессиональное ПО, позволяющее создавать трехмерные модели домов, прилегающего ландшафта, интерьера и мебели. Все конструкции создаются с высокой точностью и подробной детализацией. Также есть функция формирования статистики расхода материалов.

В конструкторе используются простые инструменты, которые встречаются в других графических редакторах. Программа снабжается обучающими видео и руководствами. Минусом является отсутствие возможности оформления 2D-планов. Для SketchUp даже сложные трехмерные объекты – не проблема!

7. Дом-3D

Программа предназначена для моделирования домов, мебели и дизайна интерьеров. Каталог содержит много готовых моделей мебели, можно изменять материалы пола, стен и мебельных фасадов. Продукт разрабатывался для непрофессионального использования, поэтому подходит для аматоров. В программе Дом-3D можно заниматься и моделированием ландшафтного дизайна.

8. Дизайн Интерьера 3D

Удобная программа для планирования обстановки дома или офиса с бесплатным периодом использования. В каталоге более 100 предметов мебели и 450 вариантов отделочных материалов, все легко масштабируется, цветовая гамма настраивается. Отличается высокой скоростью работы, подходит для начинающих пользователей благодаря наличию системы видео-подсказок.

При создании проекта предлагается выбрать один и вариантов стандартной планировки или нарисовать дом самостоятельно. Есть возможность составления простых смет. Для расстановки мебели удобнее переключиться в 2D-план. Просмотреть готовый результат можно будет, перейдя в режим 3D-моделирования. Добавляйте мебель и технику, расставляйте ее и любуйтесь на полученный результат.

9. Home and Landscape Design

Условно бесплатная программа для создания трехмерных моделей и двумерных планов. Подходит для проектирования внутренней обстановки, внешнего вида дома и прилегающего пространства. Для большей реалистичности проект можно распечатать на картоне или бумаге и собрать макет дома. В Home and Landscape Design получаются изображения фотографического качества.

10. Chief Architect

Удобная программа для проектирования каркасных конструкций, есть возможность спланировать обстановку внутри дома. Минусом является отсутствие русификации, из-за чего начинающим будет сложно. Учитывайте мельчайшие детали при проектировании дома или интерьера комнаты с Chief Architect.

Сравнение бесплатных программ проектирования домов

У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Для упрощения выбора основные моменты мы оформили в сравнительную таблицу.