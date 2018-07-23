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8 сумок с граффити-принтом
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8 сумок с граффити-принтом 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Уличное искусство, как и уличная мода, давно перестали быть андерграундом. И арт-мир, и мир высокой моды проявляют к ним интерес и охотно заимствуют их приемы — бунтарство, не секрет, хорошо продается. В этом сезоне дизайнеры дружно засмотрелись на художников-графитчиков — и надписями и рисунками в их стиле щедро расписали свои аксессуары. Предупреждаем: бюджетных вариантов здесь нет. Когда искусство с городских стен перемещается в музейные залы или на сумки из телячьей кожи, оно резко растет в цене.
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