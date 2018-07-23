Интерьер двухуровневой квартиры, объединивший классику, ар–деко и современный стиль

Двухуровневая квартира с прекрасным видом на Москву за­нимает пентхаус в одном из элитных жилых комплексов на юге столицы. «Первоначальная свободная планировка позволяла кроить пространство без оглядки на расположение ком­му­никаций, — рассказывает автор проекта Екатерина Силантьева . — Первый этаж отвели под общественную зону и спальню для гостей, а на втором разместили хозяйские апартаменты и детский блок».

Гостиная, столовая и кухня находятся в едином пространстве, дизайн которого определила мебель для кухни. «Отправной точкой в работе над интерьером для меня часто бывает именно кухня. Так получилось и в этот раз. Мы остановились на модели от итальянской фабрики ARCA с белоснежными фасадами и выразительной декоративной резьбой. Я считаю, что оформление всех комнат в квартире должно быть объединено общим замыслом, поэтому от намеченной стилистики мы нигде не отступали. Подсобные помещения и гардеробные исключением не стали. Напротив, их декору и удобству использования уделено было особое внимание», — отмечает Екатерина.

В оформлении шкафа для гостиной и ведущих в холл раздвижных дверей повторяются мотивы декора кухонной мебели: резные пилястры, бордюры и розетки. Крупный узор из переплетённых завитков компенсирован выбором лаконичных предметов мебели и светильников — все хрустальные люстры первого этажа имеют строгие геометрические формы.

По желанию заказчиков в квартире преобладают светлые тона: белый, молочный и бежевый. Это помогает визуально выправить изъяны пространства, не обладающего достаточной высотой потолков и площадью остекления. В свою очередь, тёмный мрамор Emperador Dark, стеновые панели из палисандра и полы из бразильского ореха уравновешивают в интерьере избыток белого. «Тени создают объём. Поэтому здесь особое значение имеют оттенки, игра теней и преломление света. Благодаря таким нюансам пространство приобретает сложность и выразительность», — отмечает Екатерина.

Этой же цели служит и декоративная штукатурка, имитирующая фактуру матового шёлка. Поверхность стен бликует, переливается, по-разному реагирует на освещение, тем самым усложняя и оживляя пространство. По замыслу автора, все эти особенности раскрываются постепенно: «Слож­носочинённость пробуждает интерес зрителя, заставляет всматриваться в детали и стараться разгадать интерьер. Таким образом, эффектность достигается не через эпатаж, а через процесс постепенного узнавания». Все предметы работают на достижение этой цели (вне зависимости от своей стилистической принадлежности). Ультрасовременная система «умный дом» легко вписана в интерьер, наполненный предметами в духе классики, ар–деко и современного стиля.

Автор проекта Екатерина Силантьева отмечает: «Для меня профессия дизайнера интерьеров в равной степени является как творческой, так и инженерной. И моя задача как дизайнера состоит в том, чтобы создать для заказчика максимально комфортную и удобную среду и при этом реализовать его эстетические представления и мечты. С заказчиками этого проекта мы нашли общий язык очень быстро, работа шла легко и доставила нам взаимное удовольствие».