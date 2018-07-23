Что делать, если случайно разбили товар в магазине

Вот уж чего точно делать не стоит, так это со всех ног бежать с повинной и оплачивать стоимость ущерба быстрей-быстрей. Переведите дух, проанализируйте ситуацию и постарайтесь мыслить логически.

Ответственность полностью лежит на вас только в том случае, если вы умышленно разбили товар в магазине. В остальных случаях степень вашей вины еще предстоит доказать.

Вот несколько случаев, когда вина за произошедшее лежит на магазине:

— Если вы поскользнулись на мокром или грязном полу (сюда же относятся все похожие ситуации), а предупреждающей таблички не было;

— Если не соблюдены расстояния между стеллажами, из-за чего и произошла эта ситуация (согласно ГОСТ 51773-2001, оно должно составлять не менее 1,4 метра);

А вот случаи, когда ответственность можете понести вы:

— В случае, когда вы предумышленно испортили товар;

— Если вы действовали по неосторожности (например, были навеселе и задели вещь, сильно размахивая руками);

Бывают ситуации, когда охранник напирает и заставляет заплатить за разбитую вещь даже тогда, когда вина полностью лежит на магазине. Знайте — в данном случае представитель охраны превышает свои полномочия, и оправданность его поведения можно оспорить.

Обязать возместить ущерб вас может только суд, но никак не работник магазина или охранить.