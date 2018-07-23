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Интерьер белой ванной комнаты: 9 советов по оформлению и 55 примеров стильного дизайна
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Интерьер белой ванной комнаты: 9 советов по оформлению и 55 примеров стильного дизайна 

IVD.ru 2 часа назад
Фото: IVD.ru
1. Используйте белый для подходящих стилей
В белом цвете можно создать интерьеры разных стилей: от классики и парижского до минимализма и эко.
Фото: Fotolia.com  Фото:Fotolia.com  Фото: Fotolia.com  Фото: Fotolia.com  Фото: Fotolia.com  Фото: Fotolia.com  Фото: Fotolia.com  Фото: Fotolia.com  Фото: Fotolia.com  Но всё-таки для некоторых направлений его будет сложно сделать доминирующим. Например, яркая эклектика или этника поглотят фоновый белый своими красками. То есть формально белого интерьера не получится. Если хотите избежать этого, используйте только аксессуары в соответствующих направлениях, а фон оставьте нейтральным.
2. Сочетайте белый со светлыми и тёмными цветами
Чтобы не получить стерильный интерьер, миксуйте белый с разными цветами. Если в вашем распоряжении маленькая ванная, которую вы хотите оставить светлой, в качестве оттенков-партнёров выбирайте светлую гамму. Бежевый, светло-серый, любые пастельные оттенки подойдут идеально.
Фото: Fotolia.com  Фото: DepositPhotos/Fotodom.ru  Фото: Fotolia.com  Фото: Fotolia.com  Фото: Fotolia.com  Фото: Fotolia.com  Фото: Fotolia.com  Фото: Fotolia.com  Также на белом фоне отлично смотрятся тёмные акцентные цвета. Они привносят в комнату динамику и графичность. Добавлять их можно при помощи мебели, плитки или декора.
Фото: DepositPhotos/Fotodom.ru  Фото: Fotolia.com  3. Добавьте яркости
Яркие тона тоже можно и нужно привносить в белую ванную. Проще всего скомбинировать белую и яркую плитку на стенах или использовать красочный декор. Хотя и мебель или даже сантехнику при желании можно выбрать интересных оттенков.
Фото: Fotolia.com  Фото: Fotolia.com  4. Сделайте акцентную стену
Простой способ декорировать комнату — оформить акцентную стену. В белой ванной уже этого приёма будет достаточно, чтобы она выглядела живо и интересно.
Для оформления можно использовать яркую или разноцветную плитку (она идеальна для укладки в стиле пэчворк).
Фото: Fotolia.com  Фото: Fotolia.com  Более спокойные варианты тоже сгодятся. Благо, на фоне белого любые тона выделяются.
Фото: Fotolia.com  Фото: DepositPhotos/Fotodom.ru  Не обязательно использовать только цвет — можно сыграть и на разнице форм и фактур. Например, выбрать ту же белую плитку, но другой формы и размера, или сделать отделку акцентной стены отличающимся материалом.
Фото: Fotolia.com  Фото: Fotolia.com  Фото: Fotolia.com  5. Позаботьтесь о тёплом свете
Чтобы белая ванная не выглядела слишком холодной, лучше использовать в ней светильники с тёплым светом. Свечи тоже отлично подойдут.
Фото: Fotolia.com  Фото: Fotolia.com  Фото: DepositPhotos/Fotodom.ru  Не останавливайтесь на одной лампе — лучше разместить в комнате много спотов и бра или вообще продумать несколько сценариев освещения.
6. Используйте дерево
Ещё один помощник в деле «смягчения» белого интерьера — дерево. Поставьте в комнате аксессуары или мебель из него и сразу заметите, что она стала уютнее. Деревянные полы и отделка тоже хорошее решение.
Фото: Fotolia.com  Фото: Fotolia.com  Фото: Fotolia.com  Фото: Fotolia.com  Фото: Fotolia.com  Фото: Fotolia.com  Фото: Fotolia.com  Фото: Fotolia.com  Есть лишь один нюанс — деревянную мебель и отделочные материалы лучше выбирать из специальных линеек для ванных, которые устойчивы к влаге.
7. Добавьте тёплые металлы
Тёплые металлы — золото, медь, бронза — продолжают находиться в топе интерьерных трендов. Включите их в оформление белой ванной, и она станет выглядеть не только модно, но и уютно.
Фото: Fotolia.com  8. Расставьте живые растения
Цветы и домашние растения в белой ванной выполнят сразу две функции — сделают интерьер более обжитым и добавят в него красок. Вы можете просто поставить красивый букет, сделать фитостену или выбрать растения в горшках. В последнем случае важно, чтобы цветы любили повышенную влажность.
Фото: Fotolia.com  Фото: Fotolia.com  Фото: Fotolia.com  Фото: Fotolia.com  Фото: Fotolia.com  Фото: Fotolia.com  Фото: Fotolia.com  Фото: Fotolia.com  Фото: Fotolia.com  Фото: Fotolia.com  Фото: Fotolia.com  Фото: Fotolia.com  Фото: Fotolia.com  Фото: Fotolia.com  9. Используйте необычный декор
Оригинальные аксессуары привнесут индивидуальность в белую ванную. Любите эксперименты? Попробуйте сделать total-white интерьер с необычным декором. Чуткие к стилю гости такой подход точно оценят!
Фото: DepositPhotos/Fotodom.ru  Еще 100 идей для оформления белой ванной — в этой видеоподборке!
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