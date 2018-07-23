Как оформить квартиру, чтобы дожить до 100 лет?

Долгожителями интересовались многие ученые и исследователи. Большую роль в их жизни сыграли пища, экология, психологическое состояние и правильный физический труд. Но как быть, если мы не собираемся жить в Японии и других уголках, насыщенных кислородом и чистой водой? Нужно ли переезжать из страны, чтобы достичь пенсионного возраста, или есть другие способы продлить свою жизнь?

“Голубые зоны” Дэна Бюттнера

Дэн Бюттнер — исследователь и охотник за эликсиром вечной молодости. Он нашел несколько уголков земного шара, где немолодые люди празднуют дни рождения с тремя цифрами на торте. Он собрал команду и путешествовал по тем местам, где в 90 лет жизнь только начинается. Результатом его труда стала книга, название которой — «Голубые зоны на практике». В ней Дэн рассказал о новой теории, следуя которой не обязательно покидать свою страну в поисках долголетия. Оно повсюду, стоит только правильно организовать окружающее пространство.

Название «голубые зоны» теория получила благодаря технологии работы. В начале исследования ученые обвели чернилами те части земли, где концентрация долгожителей бьет все рекорды. Вот и получились «голубые зоны». В список попали японский остров Окинава, полуостров Центральной Америки Никоя, греческий остров Икария и другие места, где люди на протяжении всей жизни двигаются. Они живут без мебели, поэтому поднимаются и садятся по несколько раз в час, не обладают бытовой техникой, поэтому до сих пор перемалывают кукурузу вручную. В общем, не засиживаются на месте. Принцип, который предлагает Бюттнер, — создать «голубую зону» у себя дома.

Кухня

Организация кухонного пространства должна решить проблему с перееданием, неподвижностью и большим количеством некачественных продуктов.

Техника

Это сложно и наверняка потребует от вас больших психологических усилий, но нужно убрать с кухни телевизор, аудиотехнику, все виды визуального и аудиального сопровождения. Эти элементы не дадут вам ограничить себя в еде. Они способствуют зомбированному и бездумному поглощению пищи, которая не продлевает, а укорачивает жизнь. Если сможете, во время приема пищи не глазейте в телефон и не читайте новости в планшете. Если вы принимаете пищу в уединении, думайте о самой еде или о приятных планах на ближайшее время. Если живете с семьей, возобновите отличную традицию разговоров за столом: такой обмен энергией добавит года два к вашему условному лимиту жизни.

Посуда

На самом деле вы не так нуждаетесь в еде, как вам кажется. Ограничить себя в разумных пределах помогут тарелки, диаметр которых не превышает 25 см. На таком блюде ваш ужин будет смотреться объемнее, и вы научитесь довольствоваться малым. К тарелкам добавляем высокие стаканы с диаметром не более 7 см — для соков и морсов. А вот для простой питьевой воды используйте широкие и невысокие кружки. Так вы станете пить больше полезной жидкости и употреблять меньше сахара.

Хранение продуктов

Храните фрукты и овощи на видном месте. Это можно сделать двумя способами. Если поставите вазу с фруктами в центр стола — приучите себя к правильным перекусам. Если отдадите центральную и самую большую полку холодильника под овощи и фрукты — будете чаще выбирать полезные продукты. Все вредности, сладости и мясные продукты убирайте в отдаленные места. Будете доставать их по необходимости, а не каждый час.

Планировка

Движение — жизнь, поэтому на вашей кухне холодильник должен быть максимально удален от плиты. Таким образом вы сделаете чуть больше шагов, а это достойный вклад в копилку для нашего здоровья. Если кухня крохотная, расположите между плитой и холодильником хотя бы раковину. Все должно быть в шаговой доступности, но не на расстоянии вытянутой руки.

Спальня

Организуя пространство для спальни, мы должны помнить, что долгожители ложатся спать после заката, а встают с рассветом. Они спят по 8 часов в сутки. Многие из долгожителей позволяют себе получасовой обеденный отдых. Его вы сможете организовать хотя бы на выходных. Спальня должна способствовать своевременному и безмятежному сну.

Мебель и аксессуары

Спальня — это спокойная и прохладная комната. Выбирайте приятные цвета обоев, удобные матрасы и качественные подушки. Матрас достаточно менять раз в 8 лет, и тогда он не будет прогибаться под вами, деформируя осанку. В спальню нужно купить люстру с несколькими лампами и использовать возможность включать приглушенный свет. Сделайте это за 30 минут до сна, подготавливая себя к здоровому отдыху. А после этой подготовки не берите в руки телефон. Это практически невозможно, но кто сказал, что будет легко?

Техника

В спальне не должно быть телевизора и ноутбука. Эту технику лучше переместить в гостиную. Еще нужно забыть о страсти к цифровым будильникам с подсветкой. Замените их механическими вариантами, ведь свет в ночное и раннее утреннее время подавляет выработку мелатонина, отвечающего за режим сна и бодрствования. Зато в спальне лучше разместить кондиционер. Идеальная температура для сна +18С. Если холодно, купите теплое одеяло. Зато в результате соблюдения этих правил вы сохраните не только жизнь, но и красоту.

Основные правила «голубых зон»

“Голубые зоны” можно организовать не только дома. Важно выработать принципы, схожие с принципами жителей, которые дожили до 100 лет. Можно завести собаку, которая подарит положительные эмоции, или выбрать хобби, которое обеспечит физическую подвижность. Оставьте стулья для гостей, а себе купите пуфики или сидите на полу. Так, вставая, вы потратите больше калорий. Выбросьте пульт от телевизора, переключайте каналы напрямую — так вы потратите по 10 ккал за каждый подход. Ну и помните о любви к ближнему. Это чувство еще никому не укорачивало жизнь.