Интерьер недели: классическая квартира с элементами лофта

Чтобы подружить два стиля в небольшой квартире, дизайнер Серж Махов создал нейтральную базу с классическим уклоном: светлые стены, лепнина, карнизы — все это здесь есть. А вот мебель как будто сошла со страниц каталога для лофтового интерьера. Причем некоторые предметы меняли по ходу ремонта — например, темный кухонный гарнитур.

Пока шел ремонт в новой квартире в ЖК «Белый парк», заказчики не только смогли проверить свои чувства, но и отпраздновали свадьбу. А спорить было из-за чего: ребята хотели подружить классику и лофт. В итоге они решили не отказываться от профессиональной помощи и пригласили для работы над интерьером дизайнера Сержа Махова.

Квартира изначально продавалась со свободной планировкой. Заказчики хотели создать большое пространство кухни-гостиной и изолированную спальню с гардеробной. Санузла в квартире два, но обязательным условием была угловая ванна минимум 1,5×1,5 м, поэтому туалет и ванную обустроили в разных помещениях.

Стены покрасили краской Little Greene и декорировали гипсовой лепниной, для пола использовали инженерную доску из дуба в раскладке «французская елка». В санузлах — керамогранит с имитацией натурального камня, на кухне сделали фартук и стеновую панель из гранита, столешницу и раковину в ванной — из мрамора.

С хранением проблем нет: предусмотрели гардеробную, постирочную, большой шкаф-купе в холле и маленький шкафчик с нишей для мелочей и обувницей при входе. В ванной под раковиной поместилась большая тумба и открытые ниши.

«Мне изначально понравилась сама квартира. В ней много окон и она очень светлая, хотелось это максимально сохранить. Поэтому в качестве основного стиля я выбрал классику и нейтральные оттенки: светло-серые стены, белую лепнину, светлый дубовый пол. На контрасте выгодно смотрится темная индустриальная мебель, диван из кожи табачного цвета, грубые столики из цельного куска дерева», — рассказывает Серж Махов.

Интересная история связана с появлением кухонного гарнитура. Изначально выбрали кухню с классической филенкой и в светлом цвете, но так как производитель очень затянул срок поставки, решили расторгнуть договор. Новую кухню заказали на фабрике Aster уже в совершенно противоположном стиле — это лаконичный гарнитур с прямыми фасадами с имитацией камня. Интерьер от этого только выиграл.

«В декоре мы тоже сделали ставку на контрасты: например, для окон выбрали нежный тюль в сочетании с тяжелой рогожкой и бархатом, — рассказывает дизайнер. — Это отражает характеры заказчиков, и я рад, что удалось найти баланс между их пожеланиями, которые иногда полностью противоречили друг другу».

Холл Отделка: краска, Little Greene Напольное покрытие: инженерная доска, Coswick Мебель: шкаф-купе и шкаф, на заказ в мастерской ООО «Вуд Арт» Освещение: встроенные светильники, ArteLamp

Кухня-гостиная Отделка: краска, Little Greene Напольное покрытие: инженерная доска, Coswick Мебель: диван и барные стулья, Timophy Oulton; тумба под ТВ, обеденный стол, барный стол — все под заказ в мастерской ООО «Вуд Арт»; журнальные столики, Dialma Brown; салон, Liberty Home Кухонный гарнитур: Aster Cucine; столешница и стеновая панель из гранита, на заказ в мастерской «Гранд Стиль» Декор: Liberty Home; подушки, Missonni; картины, галерея современного искусства Smart Текстиль: портьеры, DayLight; римские шторы из тюля, Espocada Техника: Siemens Радиаторы: Arbonia Освещение: люстры и бра — все Timophy Oulton; светильники над барной стойкой, Canginni & Tucci

Спальня Отделка: краска, Little Greene Напольное покрытие: инженерная доска, Coswick Мебель: комод, кровать и прикроватные тумбы — все на заказ в мастерской ООО «Вуд Арт» Радиаторы: Arbonia Текстиль: портьеры и ткань на изголовье кровати, Espocada Декор: Liberty Home Освещение: люстра и бра, Canginni & Tucci

Ванная комната Стены и пол: керамогранит, Rex Мебель: столешница и раковина из мрамора, на заказ в мастерской «Гранд Стиль» Зеркало: Devon & Devon Смесители: Nicolazzi Освещение: бра, Gaia