Дизайн-баттл: лучшая планировка двушки в типовой «брежневке»

Серия блочных домов серии II-68-01 — одна из самых распространенных. Дизайнеры двух успешных студий — CO:interior и «Точка дизайна» — выжали максимум из типовой двухкомнатной квартиры. Они предложили абсолютно разные варианты перепланировки для семьи с ребенком.

Существенный плюс исходной планировки в том, что лишь одна комната ограничена несущими стенами. При желании можно объединить гостиную и кухню, а также функционально использовать большой балкон.

Предполагается, что в двухкомнатной квартире будет жить молодая семья с ребенком-дошкольником. Для него нужно было выделить собственную детскую комнату. Один из родителей работает дома, а потому ему необходим собственный мини-кабинет. Пара мечтала о единой кухне-гостиной и максимально вместительных системах хранения.

Стену между жилой комнатой и кухней демонтируем, чтобы получилось единое просторное помещение. Зонируем его при помощи мебели — установим по центру диван и большой круглый обеденный стол. Угловой кухонный гарнитур максимально вместительный — с верхними шкафами и колоннами для встроенной техники.

Системы хранения в квартире очень разноплановые. Рядом с комодом под телевизор появится платяной шкаф, еще один — на балконе. Сюда же перенесем рабочий стол с небольшим стеллажом для всего необходимого. В детской рядом с рабочим столом у окна установим стеллаж для книг и игрушек. Вдоль стены напротив, помимо обычного шкафа, создадим антресольные навесные шкафчики над дверью и кроватью.

Кухню и гостиную объединили — для этого пришлось немного перенести стену. Зону отдыха и готовки разделили при помощи дивана и обеденного стола. Такое расположение позволяет за обедом смотреть телевизор. В гостиной нашлось место и для ниши, в которую встроили рабочий стол, и полки для книг, и документов. Благодаря этому спальню освободили от всего лишнего. Здесь осталась только кровать с парой тумб.

Задачи хранения решили при помощи вместительной гардеробной при спальне. В детской установили платяной шкаф и стеллаж во всю стену для книг и игрушек. Кровать тоже сделали частью мебельной конструкции, в которой предусмотрена тумбочка и дополнительное хранение. В прихожей появилась ниша для встроенного шкафа, а помимо нее — открытая вешалка и место для размещения обуви.

Обложка: дизайн-проект студии «Точка дизайна».