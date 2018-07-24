5 ошибок в ремонте кухни, которые допускают все

Архитектор Руслан Кирничанский в своем блоге «Дневник архитектора» рассказал, какие недочеты в ремонте сведут на «нет» все ваши усилия по обустройству идеальной кухни. Предусмотрите эти нюансы еще на этапе проектирования кухни, чтобы позже ни о чем не приходилось жалеть.

На кухне важно использовать каждый сантиметр площади рационально, продумать все сценарии и заранее спланировать разные ситуации — тогда не придется совершать лишних движений и работа на кухне будет отнимать меньше сил и времени.

Мойка, варочная поверхность и холодильник должны формировать «рабочий треугольник» и не создавать помех для готовки. Рабочее пространство должно оказаться внутри этого треугольника.

Очень часто это выясняется уже в момент установки оборудования. Та же ситуация происходит, если в кухне есть газовая варочная поверхность — розетку для пьезорозжига забыть легко.

На этапе планирования составьте список всего оборудования и предусмотрите розетки. Не забывайте про бытовые розетки и про розетки для мобильных кухонных гаджетов. В противном случае мультиварку придется включать через удлинитель.

Во время ремонта уделите особое внимание инженерным системам: замените старые трубы и предусмотрите систему удаления отработанного воздуха. Вытяжка не справится с задачей, поэтому важно предусмотреть еще одну точку забора воздуха.

Уже после сборки кухни может выясниться, что дорогая кухня выглядит дешевой. Это происходит потому, что при заказе послушали консультанта в магазине и проигнорировали мнение своего дизайнера.

Очень часто дизайнеры по кухням в салоне предлагают более дорогие варианты и не уделяют внимание стилистике. Это связано с формированием гонорара дизайнера по кухням — он зависит от стоимости заказа.

На кухне важно обеспечить безопасность. Особое внимание уделите полам — они не должны быть скользкими, ведь мы часто там проливаем воду. Поэтому выбирайте керамогранит с шероховатой текстурой. Такая поверхность позволяет не терять сцепления и удержаться при падении.