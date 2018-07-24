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Керамическая плитка из Испании: свежие идеи лета-2018
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Керамическая плитка из Испании: свежие идеи лета-2018 

Roomble.com 44 минуты назад
Фото: Roomble.com
Тенденции в сфере керамической плитки меняются так же часто, как и во всём остальном мире дизайнерской индустрии. Производители активно следят за трендами, новинками и друг за другом, стараясь, чтобы выпускаемая ими керамика была актуальной не сегодня или вчера, а завтра. Ведь интерьеры строятся не за месяц или два, и надо уже сейчас угадать, с какой плиткой интерьер будет стильным, модным и современным.
Новинки испанских производителей плитки вновь порадовали своим разнообразием, в котором можно увидеть некую закономерность. Природные мотивы (бренд Venis, коллекция Mirage), строгая геометрия и оттенки серого до сих пор в моде (и будут таковыми ещё много лет), причём у любой аудитории. Становятся популярны «мужские» цвета под металл или мрамор, бунтарские тона, но прямые линии и объём пока что доминируют.
Коллекция керамогранита Grunge от фабрики Aparici представляет собой имитации бетона, металла, штукатурки, в которых чувствуется индастриал и полная свобода. Коллекция керамических покрытий Loving от бренда Mapisa по-новому раскрывает красоту белого природного мрамора калакатта с нежными прожилками и разводами серого цвета — поклонники минимализма оценят.
Тем, кто выбирает яркие и сочные цвета, Pamesa Ceramica предлагает оригинальные решения, полные энергии и оптимизма, забавных принтов и рельефов (коллекция Pamesa Agatha). Хотя есть и более классические варианты — коллекция Pamesa Art, выполненная в викторианском стиле. Ну а за спокойными нейтральными решениями стоит идти на фабрику Zirconio, которая представила коллекции, выполненные в урбанистической и скандинавской стилистике (Basis, S. Thomas, Venato, Lona, Silver).
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