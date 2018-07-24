Последовательность ремонта в квартире: шпаргалка, которая упростит вам жизнь

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Подготовка к ремонту

1. Продумайте дизайн и перепланировку

В самом начале определитесь, какой вы хотите видеть свою квартиру: каким будет ее дизайн, расположение мебели, где будут глухие стены, а где — легкие зонирующие перегородки.

Фото: Instagram cerrad.kz Чтобы ничего не забыть, идеи лучше переносить на бумагу или в электронную таблицу. Учитывайте свои давние желания: когда еще их воплотить, как не сейчас? Это может быть замена старых окон, укладка теплого пола, перепланировка квартиры и так далее.

Определитесь, от чего вы ни при каких обстоятельствах не откажетесь. Нередко именно от таких принципиальных желаний люди отталкиваются, когда продумывают расстановку мебели и прочие детали. Например, решение превратить широкий подоконник в зону отдыха может потянуть за собой переделку кухонного гарнитура.

Фото: Instagram vitrazru

2. Составьте чертежи и планы работ

Измерьте все комнаты и составьте чертежи. Распишите подробно план работ, перечислите все, что предстоит сделать. В соседней колонке или отдельной таблице делайте пометки: список покупок, примерная стоимость материалов и работы мастеров.

Подсчитайте бюджет ремонта. Если выбиваетесь из ранее намеченной суммы, решите, на чем можно сэкономить, а на чем однозначно нет. Например, недорогие обои заменить через пару лет проще, чем пришедший в негодность дешевый линолеум.

Варианты экономии:

теплый пол уложите только на открытых участках пола (но сделать перестановку в будущем не получится); поищите в сети альтернативу дорогим отделочным материалам, которые не повлияют на качество ремонта; прикиньте, какие работы можете выполнить самостоятельно или с привлечением друзей, знакомых, а для каких точно понадобится специалист.

Если живете в ремонтируемой квартире, работы лучше проводить последовательно: то в одном помещении, то в другом, чтобы не разносить грязь по дому. Мебель и вещи придется разобрать, упаковать и вынести в другие комнаты, часть отправить на дачу, в гараж, а часть вообще выбросить.

Фото: Instagram dakirados

Этапы ремонта в квартире

Самые «грязные» работы:

Первым делом нужен демонтаж всех покрытий со стен, пола и потолка. Сносим не несущие межкомнатные стены либо возводим новые перегородки. Снимаем двери, а проемы закрываем толстой пленкой. Заказываем новые окна — пока их будут изготавливать, вы, вероятно, завершите основную часть работ. Когда мастера вставят новые окна, сохраните защитную пленку до завершения черновой отделки. При необходимости подгоняем проемы для купленных дверей: увеличиваем их или уменьшаем. Меняем коммуникации: электропроводку, трубы, радиаторы отопления, устанавливаем вытяжку. В панельных домах штробить стены советуют по вертикали, а разводку делать под потолком либо у пола. Выключатели, розетки, светильники устанавливают позже — на чистовом этапе. Приступаем к отделке потолка. Исключение — натяжные потолки, их монтируют в самом конце. Переходим к стяжке пола. Самый экономичный вариант — использование цементно-песчаного раствора. Проще в работе, но дороже — самовыравнивающиеся смеси.

Фото: Instagram alexandr_v_k На ровное основание укладываем систему теплого пола — водяную либо электрическую. Первый тип в квартирах запрещен. Второй стоит дороже, зато имеет меньше «противопоказаний», а большой ассортимент моделей позволяет учесть любые особенности помещения.

Фото: Instagram roman_obogrev61

Штукатурим стены либо проходим стартовой шпатлевкой. Если планируете их красить, лучше выравнивать по маякам, иначе краска подчеркнет выпуклости и впадины. Не обходим вниманием оконные откосы: их тоже следует выровнять и зашпатлевать.

Фото: Instagram vipstroika.by Наносим слой финишной шпатлевки. Если по каким-то причинам электропроводку делали после шпатлевания, заделываем места, где «лежат» провода. Важно не забыть про грунтование стен: грунтовка улучшает сцепление отделочных материалов с поверхностью.

Чистовые работы

Теперь можно приступать к монтажу натяжных потолков, клеить и красить потолочные плинтуса (галтели), лепнину.

Фото: Instagram proffm777

Настал черед укладки плитки на стенах.

Фото: Instagram vitaliaremontk

Кладем напольное покрытие: линолеум, ламинат, керамогранит, плитку, паркет.

Фото: Instagram parketguru

Устанавливаем дверные коробки и вешаем саму дверь. Можно «укутать» ее пленкой, чтобы не запачкать. Также накрываем пленкой пол и переходим к покраске стен либо поклейке обоев.

Ставим наличники на дверях, клеим плинтуса, вешаем светильники, устанавливаем выключатели и розетки.

Косметический ремонт

Для косметического ремонта нужен индивидуальный план, так как в каждой квартире свои нюансы по замене изношенных материалов. Где-то надо лишь переклеить обои, где-то перестелить пол и не трогать стены, а где-то — обновить всю отделку, но без выравнивания поверхностей, замены косяков и проводки.

Фото: Instagram ka_r_at Наглядно посмотреть последовательность выполнения ремонтных работ можно в видеоинструкции.