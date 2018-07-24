8 новинок для кухни: идеи лета 2018 года

Прошло уже больше половины года, а значит, самое время обратить внимание на новинки техники, которые уже вышли и уверенно завоёвывают рынок. Сегодня мы посмотрим на устройства, которые именитые бренды предлагают для современных кухонь.

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Выжать из лета всё с блендерами от Bork

Летний сезон — время свежих овощей и фруктов, ягод и орехов. Чтобы как следует насытиться витаминами на год вперёд, стоит есть их сразу с грядки или же немедленно готовить свежие смузи и коктейли. С ними помогут новинки от Bork — мощные и производительные блендеры B802 и B804. Последний не так давно даже получил премии за концептуальный дизайн Red Dot Design Award и IF Design Awards. Такая вещь просто обязана появится на кухне у тех, кто ценит технологии и здоровое питание.

Больше продуктов в холодильнике — идеи от Hotpoint и Джейми Оливера

Бренд Hotpoint представил линейку холодильников Day 1 с технологией озонирования Active Oxygen 2.0, которая уничтожает неприятные запахи и уменьшает рост бактерий. В каждом из них есть специальные отсеки для хранения блюд — например мяса или рыбы — при температуре около 0 °C. Функция быстрого охлаждения даст возможность за пару минут остудить пищу и сохранить все её полезные свойства. На примере возможностей этого холодильника даже была основана кампания «Свежие идеи для забытых продуктов». Её курируют непосредственно компания Hotpoint и известный на весь мир повар Джейми Оливер. В рамках коллаборации они рассказывают, как выбрасывать меньше продуктов, как их лучше хранить и эффективно использовать.

Любителям стиля — холодильники Smeg с принтами художника

Компания Smeg выпустила ограниченную коллекцию холодильников FAB32 с принтами художника Тьери Нуара. Это он рисовал мультяшных персонажей на Берлинской стене в начале 80-х годов. Его запоминающийся стиль — сплошные линии в ярких и экспрессивных тонах — не перестал быть популярен и в наши дни. Сначала его приглашали на стрит-арт-проекты по всему миру, а теперь и именитый бренд получил узнаваемые принты в свою коллекцию чёрных, красных и белых холодильников серии «Стиль 50-х».

В новых варочных панелях ставят горелки Blade

Продолжаем разговор о Smeg: стоит обратить отдельное внимание на варочные панели компании. Итальянский бренд оснастил их уникальными газовыми горелками Blade, которые сразу привлекают своей необычной плоской формой. Именно она делает настолько ровный круг пламени, которое направлено строго вверх. Горелки бывают разной ширины, и к ним на выбор можно взять один из четырёх видов художественных решёток в виде бабочек или птиц, листьев или фруктов. С ними панель будет смотреться ещё более эффектно.

Кухонные мойки Grohe дополнят интерьер любой кухни

На любой кухне должна быть мойка, поэтому ведущий немецкий производитель сантехнического оборудования Grohe выпустил собственную линейку этих товаров. В компании понимают, как упрощать и улучшать ежедневные бытовые процессы, поэтому мойки не только выглядят красиво, но и скрывают в себе технологичные преимущества. Глубина, универсальный монтаж, шумоизоляция и автоматический сливной клапан — это далеко не всё. Мойки можно установить в один уровень со столешницей, к ней можно подобрать любой из смесителей бренда. А вода сливается из чаши дистанционным управлением.

Премиальный холодильник LG с прозрачной дверцей

Чёрные холодильники входят в моду — это видно даже невооружённым взглядом. А модель LG InstaView™ Door-in-Door® способна привлечь не только им. Если постучать дважды по тонированной панели на двери, она станет прозрачной, благодаря чему будет видно содержимое. При этом не придётся открывать холодильник и выпускать из него холодный воздух, продукты дольше останутся свежими и сочными. В новинку добавили диспенсер для воды и льда с функцией дробления. А ещё холодильником можно управлять через смартфон — эта опция в ближайшие годы будет получать всё больше практического применения.

Экономия времени на кухне целиком из Indesit

Бренд Indesit решил сыграть по-крупному, выпустив целую кухонную линейку бытовой техники под названием Aria. В неё вошли встраиваемые духовые шкафы, микроволновые печи, индукционные и газовые варочные панели, вытяжки и посудомоечная машина шириной 45 см. Все предметы техники можно гармонично расположить на любой кухне, а сама концепция предполагает экономию времени на готовке. Бренд именно за это и борется — чтобы члены семьи чаще проводили время друг с другом, а не в компании посудомоек и духовок. Те быстро и тщательно сделают свою работу, пока хозяин отдыхает.

«Умные» кухонные приборы от Whirlpool

Дизайн и технологии реально могут изменить наше отношение к еде и к приготовлению пищи: от составления меню до хранения продуктов, приготовления блюд и уборке на кухне. Современные кухонные приборы умеют не просто красиво стоять, но и действительно помогать пользователю. Это доказывают новинки компании Whirlpool. В их новую премиальную коллекцию встраиваемой техники W Collection входят холодильники, духовые шкафы, микроволновые печи, варочные панели, посудомоечные машины, вытяжки и микроволновые печи, которые могут взаимодействовать друг с другом. Например, вытяжка анализирует режим работы варочной панели и автоматически корректирует текущие настройки очистки воздуха или отправляет пользователю статус о работе прибора. Будущее уже рядом, на нашей с вами кухне.

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