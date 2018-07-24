20 вдохновляющих и потрясающе колоритных интерьеров

Захватывающие интерьеры вас вдохновляют? Нас тоже! Мы подготовили для вас подборку из 20 эффектных работ дизайнеров Анны Куликовой Павла Миронова (Москва), большинство из которых имеют этнический уклон или акценты.

Давайте посмотрим на их потрясающие интерьеры.

Анна Куликова и Павел Миронов, дизайнеры интерьера

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Уже много лет на страницах глянцевых журналов мы видим работы профессионального дуэта — Анны Куликовой и Павла Миронова, выпускников института им. Строганова. С 2000 года Анна и Павел проектируют дома и оформляют квартиры вместе, практически спасая мир с эстетической точки зрения, по одному проекту…

www.mironov-studio.ru Проекты ВСЕ Египетские сны Дизайн интерьера квартиры площадью 180 кв. м в центре Москвы. Дом со знаком породы

Этнические стили в дизайне интерьера

В современном дизайне интерьера популярны несколько этнических вариаций. Например, азиатский/восточный, арабский и египетский, марокканский и мексиканский, индийский и многие другие. Каждый из них может быть скомбинирован с классическим, неоклассическим или современным вариантом оформления, если вы захотите иметь колоритный интерьер у себя дома.

В Москве и области этнические стили часто встречаются в элитном сегменте: как в дизайне квартир в топовых жилых комплексах, так и в оформлении загородных поместий и домов. Если вы хотите получить похожий интерьер, внимательно взгляните на портфолио Анны Куликовой и Павла Миронов, где вы найдёте множество идей для вдохновения.

Этнические акценты в дизайне гостиной

Гостиная может стать настоящей «шкатулкой с драгоценностями», если оформить её в этническом стиле или с эффектными этническими акцентами. Колоритный, одухотворённый и при этом очень люксовый интерьер получается из сочетания европейского и, например, азиатского стиля. Подобный микс в интерьере нравится тем, кто долго жил в современной квартире, оформленной в стиле хай-тек или минимализм. Это подойдёт и тем, кто хочет, чтобы его дом имел особенный характер и был неповторимым.

Этника в ванной комнате: чистое вдохновение

Ванная комната может быть более оригинальной, если вы выберете для неё дизайн в этническом стиле. Перед вами будут варианты из азиатского стиля, восточного, арабского, марокканского и других. Особенно актуально это для оформления главной ванной комнаты при мастер-спальне и дополнительного санузла, где хочется создать интересный интерьер для гостей.

Изысканность и роскошь классики и ар-деко

Но не только этнические интерьеры могут быть колоритными, эффектными и столь фотогеничными. Классика, ар-деко, неоклассика — все эти изысканные и очень элегантные стили в дизайне интерьера с подачи профессионального дизайнера и архитектора становятся настоящими произведениями искусства. Дизайнеры Анна Куликова и Павел Миронов создают их именно такими.

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