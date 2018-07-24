20 вдохновляющих и потрясающе колоритных интерьеров 

Захватывающие интерьеры вас вдохновляют? Нас тоже! Мы подготовили для вас подборку из 20 эффектных работ дизайнеров Анны Куликовой и Павла Миронова (Москва), большинство из которых имеют этнический уклон или акценты.
Давайте посмотрим на их потрясающие интерьеры.
Анна Куликова и Павел Миронов, дизайнеры интерьера
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Уже много лет на страницах глянцевых журналов мы видим работы профессионального дуэта — Анны Куликовой и Павла Миронова, выпускников института им. Строганова. С 2000 года Анна и Павел проектируют дома и оформляют квартиры вместе, практически спасая мир с эстетической точки зрения, по одному проекту…
www.mironov-studio.ru Проекты ВСЕ Египетские сны Дизайн интерьера квартиры площадью 180 кв. м в центре Москвы. Дом со знаком породы
Этнические стили в дизайне интерьера
В современном дизайне интерьера популярны несколько этнических вариаций. Например, азиатский/восточный, арабский и египетский, марокканский и мексиканский, индийский и многие другие. Каждый из них может быть скомбинирован с классическим, неоклассическим или современным вариантом оформления, если вы захотите иметь колоритный интерьер у себя дома.
В Москве и области этнические стили часто встречаются в элитном сегменте: как в дизайне квартир в топовых жилых комплексах, так и в оформлении загородных поместий и домов. Если вы хотите получить похожий интерьер, внимательно взгляните на портфолио Анны Куликовой и Павла Миронов, где вы найдёте множество идей для вдохновения.
Этнические акценты в дизайне гостиной
Гостиная может стать настоящей «шкатулкой с драгоценностями», если оформить её в этническом стиле или с эффектными этническими акцентами. Колоритный, одухотворённый и при этом очень люксовый интерьер получается из сочетания европейского и, например, азиатского стиля. Подобный микс в интерьере нравится тем, кто долго жил в современной квартире, оформленной в стиле хай-тек или минимализм. Это подойдёт и тем, кто хочет, чтобы его дом имел особенный характер и был неповторимым.
Этника в ванной комнате: чистое вдохновение
Ванная комната может быть более оригинальной, если вы выберете для неё дизайн в этническом стиле. Перед вами будут варианты из азиатского стиля, восточного, арабского, марокканского и других. Особенно актуально это для оформления главной ванной комнаты при мастер-спальне и дополнительного санузла, где хочется создать интересный интерьер для гостей.
Изысканность и роскошь классики и ар-деко
Но не только этнические интерьеры могут быть колоритными, эффектными и столь фотогеничными. Классика, ар-деко, неоклассика — все эти изысканные и очень элегантные стили в дизайне интерьера с подачи профессионального дизайнера и архитектора становятся настоящими произведениями искусства. Дизайнеры Анна Куликова и Павел Миронов создают их именно такими.
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