Ещё
20 вдохновляющих и потрясающе колоритных интерьеров
Далее:
Читайте также:
Ещё

20 вдохновляющих и потрясающе колоритных интерьеров 

Roomble.com 1 час назад
Фото: Roomble.com
Захватывающие интерьеры вас вдохновляют? Нас тоже! Мы подготовили для вас подборку из 20 эффектных работ дизайнеров Анны Куликовой и Павла Миронова (Москва), большинство из которых имеют этнический уклон или акценты.
Давайте посмотрим на их потрясающие интерьеры.
Анна Куликова и Павел Миронов, дизайнеры интерьера
перейти на профиль
Уже много лет на страницах глянцевых журналов мы видим работы профессионального дуэта — Анны Куликовой и Павла Миронова, выпускников института им. Строганова. С 2000 года Анна и Павел проектируют дома и оформляют квартиры вместе, практически спасая мир с эстетической точки зрения, по одному проекту…
www.mironov-studio.ru  Проекты ВСЕ  Египетские сны Дизайн интерьера квартиры площадью 180 кв. м в центре Москвы. Дом со знаком породы
Этнические стили в дизайне интерьера
В современном дизайне интерьера популярны несколько этнических вариаций. Например, азиатский/восточный, арабский и египетский, марокканский и мексиканский, индийский и многие другие. Каждый из них может быть скомбинирован с классическим, неоклассическим или современным вариантом оформления, если вы захотите иметь колоритный интерьер у себя дома.
В Москве и области этнические стили часто встречаются в элитном сегменте: как в дизайне квартир в топовых жилых комплексах, так и в оформлении загородных поместий и домов. Если вы хотите получить похожий интерьер, внимательно взгляните на портфолио Анны Куликовой и Павла Миронов, где вы найдёте множество идей для вдохновения.
Этнические акценты в дизайне гостиной
Гостиная может стать настоящей «шкатулкой с драгоценностями», если оформить её в этническом стиле или с эффектными этническими акцентами. Колоритный, одухотворённый и при этом очень люксовый интерьер получается из сочетания европейского и, например, азиатского стиля. Подобный микс в интерьере нравится тем, кто долго жил в современной квартире, оформленной в стиле хай-тек или минимализм. Это подойдёт и тем, кто хочет, чтобы его дом имел особенный характер и был неповторимым.
Этника в ванной комнате: чистое вдохновение
Ванная комната может быть более оригинальной, если вы выберете для неё дизайн в этническом стиле. Перед вами будут варианты из азиатского стиля, восточного, арабского, марокканского и других. Особенно актуально это для оформления главной ванной комнаты при мастер-спальне и дополнительного санузла, где хочется создать интересный интерьер для гостей.
Изысканность и роскошь классики и ар-деко
Но не только этнические интерьеры могут быть колоритными, эффектными и столь фотогеничными. Классика, ар-деко, неоклассика — все эти изысканные и очень элегантные стили в дизайне интерьера с подачи профессионального дизайнера и архитектора становятся настоящими произведениями искусства. Дизайнеры Анна Куликова и Павел Миронов создают их именно такими.
Статьи по теме Квартира в элитном жилом комплексе «Русский авангард» Дизайн интерьера в стиле лофт: трёхкомнатная квартира в Москве
Читайте также:
50 фантастических интерьерных идей в восточном стиле
Квартира мечты, стиль которой двумя словами не опишешь
Пентхаус в стиле ар-деко для истинных ценителей прекрасного
Roomble.com: последние новости
В центре Москвы открылся бутик с народными промыслами 8 новинок для кухни: идеи лета 2018 года Квартира в серых тонах, которая безумно понравилась нашей редакции
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото Высоцкой в прозрачных шортах стало сенсацией33
Королева шокировала поклонников вульгарным образом24
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле73
Поклонники Орбакайте осудили ее за роскошь23
Алена Апина очаровала поклонников декольте4
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
00:04
Ратаковски прогулялась по улице в одном бра
Звёзды
05:33
Красотки, захомутавшие футболистов
Красота Звёзды
00:06
Алена Апина очаровала поклонников декольте
Звёзды
10:07
Молодежь, владеющая миллиардами долларов
Звёзды
00:59
Фото Высоцкой в прозрачных шортах стало сенсацией
Звёзды
07:25
Западные звезды, которые говорят по-русски
Звёзды
06:15
Секреты удачного первого свидания
Психология
01:00
Королева шокировала поклонников вульгарным образом
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение