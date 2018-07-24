Caviar представила «библейские» iPhone X

Российская компания Caviar представила новую коллекцию Apple Edition. Её центральной тематикой стал логотип американской корпорации — надкушенное яблоко.

В коллекции ценители люксовых смартфонов найдут четыре модели iPhone X. Первый дизайн из композитного черного оникса и золотого покрытия с узором «чешуя» посвящён Адаму, второй с фактурой змеиной кожи и самого золотого яблока — Еве, а третий — Змею-искусителю.

Caviar

Четвертый объединил всех библейских героев — бренд воссоздал на задней панели устройства полотно Лукаса Кранаха , написанное в 1526 году. Изображение нанесено на материал из натуральной кожи, а место нарисованного яблока занимает миниатюра надкушенного фрукта, покрытая золотом.

«Для создания этой коллекции мы выбрали самую красивую, на наш взгляд, трактовку создания логотипа Apple, самую символичную и вечную — библейскую историю о первом мужчине и первой женщине на Земле. История человечества строится на людской тяге к новому, все мы соблазняемся неизведанным, и это делает нашу жизнь прекрасной, интересной и непредсказуемой», — рассказали представители компании.

Caviar

Стоимость моделей Apple Edition начинается от 228 тысяч рублей.

Ранее News.ru рассказал о новом концепте Caviar, посвящённом «умной» колонке «Яндекс. Станция».