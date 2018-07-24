Россиян искусили роскошным iPhone c Адамом и Евой

Российский производитель люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar посвятил коллекцию iPhone X логотипу бренда Apple — надкушенному яблоку. Дизайнеры обратились к одной из самых красивых трактовок его происхождения — библейской.

В центре новой коллекции оказался образ надкушенного яблока — символа стремления к новым знаниям и открытиям. Дизайнеры бренда Caviar обыграли золотое яблоко Apple, сделав его главным элементом в новых модификациях смартфона.

Всего в коллекции представлено четыре модели. Три из них посвящены героям библейской истории — Адаму, Еве и Змею-искусителю. Четвертый дизайн объединяет их всех, тем самым отдавая дань легендарному полотну Лукаса Кранаха

Дизайн, посвященный Адаму символизирует мужественность и сдержанность. Это выражено в элегантном сочетании кожи, композитного черного оникса и золотого покрытия с узором «чешуя».

Модель «Ева», в свою очередь, выполнена из белой экзотической кожи и представлена в двух вариантах — с бриллиантам и без. В дизайне, посвященному Змею, главным элементом является фактура змеиной кожи и золотого яблока.

Четвертый дизайн объединяет всех героев в единый сюжет, повторяя картину Кранаха «Адам и Ева», которая была создана в 1526 году. Изображение нанесено на полотно из натуральной кожи, а место нарисованного яблока занимает миниатюра надкушенного фрукта, покрытая золотом.

Стоимость смартфона в свежем исполнении начинается от 228 000 рублей. Коллекция «Apple Edition» поступит в продажу в ближайшее время.