12 необычных предметов с кошками и собаками

Человечество, как известно, делится на любителей собак и кошек, хотя некоторые заводят и тех, и других. Они мягкие и пушистые, игривые и забавные, добрые и преданные, умные и сообразительные, самостоятельные и загадочные — наши домашние питомцы. Они делают нас счастливее. И хочется, чтобы не только они сами напоминали нам о себе, но и наш интерьер тоже. Дизайнеры тоже их обожают. Вот почему любители животных могут найти разнообразные предметы интерьера с изображением домашних питомцев — лампы, вазы, обои, постельное бельё, посуда, декоративные фигурки, мебель и так далее.

1. Детский стульчик от Eero Aarnio

Забавная собачка (и по совместительству детский стульчик) по дизайну Аарнио Ээро давно стала знаковой вещью. Она выпускается в ярких цветах и востребована в современных интерьерах — причём как в детских, так и во «взрослых» комнатах. Это яркий ироничный акцент для современных пространств в минималистском стиле или в духе эклектики.

2. Стульчик от Paloma’s Nest

Стульчик с силуэтом собаки от Paloma’s Nest — интересный вариант для детской комнаты, обыгрывающий модный сегодня стиль ретро.

3. Обои Omega Cats

Кошки на обоях бренда Sanderson — Omega Cats — тоже ретро-мотив. Вдохновением послужил рисунок на ткани, созданный в 30-х гг XX века шведским дизайнером Виктором Линдстрандом. Паттерн складывается из стилизованных фигурок кошек.

4. Тарелки от Fornasetti

Большим любителем кошек был Пьеро Форназетти, певец блистательной Лины Кавальери. Кошки — на втором почётном месте. Котик в пенсне близок европейскому сознанию: кажется, этот тот самый «кот учёный», а может быть, тот самый чеширский кот.

5. Корзина для бумаг от Fornasetti

Эта антикварная корзина для бумаг — тоже плод Пьеро Форназетти.

6. Настольные лампы от MHLiving

Настольные лампы в виде кошек появились в магазине MHLiving. Белая, чёрная или красная кошка — функциональная вещь и яркий декоративный акцент.

7. Фарфоровая фигурка от LLadro

Фарфоровая мануфактура LLadro выпустила забавную фигурку грустного бульдога, которого не радует леденец.

8. Подушка с изображением корги от Ives Delorme

А Iosis by Ives Delorme — декоративную подушку с добродушным, словно улыбающимся корги.

9. Подушки с изображениями котов от Ives Delorme

Этой же марке принадлежат подушки с изображением кошек — чёрной кошечки с белыми лапками и голубоглазой красавицы, похожей на невскую маскарадную.

Вообще по предметам интерьера можно судить о том, какие породы кошек и собак кажутся нам сегодня самыми симпатичными.

10. Фарфоровые подвески от LLadro

Впрочем, и абстрактные кошки и собаки — животные-символы, практически животные-тотемы сегодня очень востребованы. Поэтому та же LLadro выпускает фарфоровые подвески — кошку в очках и собаку-пирата.

11. Головоломка Wooden Cat Stacking Game

Если поискать, то можно найти даже головоломку в виде пирамиды, построенной из кошачьих фигурок.

12. Постельное бельё от Newtone

Любителям кошек «посвящается» и это постельное бельё: на уголке этого пододеяльника уютно дремлет котёнок. Так что, если круглые сутки не хочется расставаться с образами любимых домашних животных, то и не надо: современный дизайн для этого сделал всё.